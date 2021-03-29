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Тоскливое настроение российских космонавтов через 60 лет после Юрия Гагарина

  • 29.03.2021, 16:52
Тоскливое настроение российских космонавтов через 60 лет после Юрия Гагарина
Юрий Гагарин

Российские космические завоевания переживают полный упадок.

"(...) 12 апреля 1961 года, выведя первого человека на орбиту на один час и сорок восемь минут, СССР поразил мир. В разгар холодной войны Москва оказалась на первом месте и возобновила гонку с американцами за покорение космоса. "Мы решили полететь на Луну не позже конца этого десятилетия", - объявил вскоре после этого Джон Кеннеди в ответ на советский подвиг. Майор Юрий Гагарин со своей улыбкой и медалями немедленно отправился в пропагандистское турне с посещением великих мира сего, от Фиделя Кастро до Елизаветы II. Благодаря ему "отсталый" Советский Союз, победивший нацистов, но опустошенный войной, наконец поднял голову!" - пишет специальный корреспондент Le Figaro (перевод - inopressa.ru) в городе Гагарин Ален Барлюэ.

"Шестьдесят лет спустя российские космонавты, дальние наследники этой эпопеи, утратили боевой дух. С момента основания престижного космического сословия в начале 1960-х годов к нему присоединились 124 человека, в том числе только 4 женщины. Произошедший три десятилетия назад распад СССР стал для них ударом. Российская космонавтика, безусловно, достигла больших успехов, особенно благодаря ракете-носителю "Союз" для запуска спутников, пилотируемым полетам и дозаправке космических станций ("Мир" до 2001 года, затем Международная космическая станция (МКС) с 2011 года. Но в настоящее время российское космическое завоевание переживает полный упадок по мере того, как накапливаются трудности: плохое управление, отсутствие стратегического видения, промышленные и финансовые проблемы, коррупция, последствия международных санкций, в то время как давление конкурентов все возрастает. Американцы, а теперь и китайцы...", - говорится в статье.

"Остается ностальгия по пионеру космоса, погибшему в 34 года в результате крушения своего истребителя МиГ-15. Однако среди подрастающего поколения легендарный ореол Юрия Гагарина постепенно тускнеет. Тем не менее, в город, названный его именем, каждый год приезжают его страстные почитатели, чтобы вновь разжечь пламя памяти в его день рождения 9 марта, а также в славный день 12 апреля, когда он взлетел в небо на борту корабля "Восток-1", - указывает автор репортажа. "В сфере пилотируемых полетов Юрий Гагарин остается величайшей фигурой, как Нил Армстронг в изучении Луны", - отмечает экс-космонавт Сергей Крикалев, совершивший шесть космических полетов в период с 1988 по 2005 год (суммарное время пребывания в космосе 803 дня), обладатель высоких званий "Герой Советского Союза" и "Герой Российской Федерации". "Пусть даже сегодня мы меньше говорим о космосе, пусть даже приоритеты изменились, нам важно приехать сюда, - подчеркивает 62-летний Крикалев, который возглавляет пилотируемые космические программы госкорпорации "Роскосмос". "Лучший способ вспомнить Гагарина - это продолжить то, что он начал шестьдесят лет назад", - сказал он.

"(...) В то время я проходил военную службу на Урале. Нас подняли по тревоге рано утром и включили нам радио. Мы подумали, что была объявлена война. А потом сообщили о полете Гагарина. Тогда я не мог представить, что когда-нибудь стану космонавтом", - вспоминает 80-летний Виктор Савиных, совершивший три космических полета в период с 1978 по 1988 год (суммарное время пребывания в космосе 252 дня), дважды удостоенный звания "Герой Советского Союза". В 1985 году он успешно участвовал в одной из самых опасных - и самых секретных - миссий советской космической саги: речь шла о взятии под контроль орбитальной станции "Салют-7", которая после аварии стала неуправляемой", - говорится в публикации.

"Наши главные проблемы сегодня? У нас нет ни нового космического корабля, ни новой ракеты. Мы не смогли попасть на Луну. Мы пытаемся отправить туда станцию и делаем попытки попасть на Марс. Но мы не очень активны. Перестройка и распад СССР вызвали огромные последствия. Наши лучшие специалисты ушли. Сергея Королева (отца советской космонавтики) больше нет", - подчеркивает Виктор Савиных.

"(...) С 2011 года, когда закончились полеты челночных космических аппаратов, единственным средством добраться до МКС стали ракеты-носители "Союз". Но эта очень прибыльная монополия закончилась в прошлом году после запуска ракеты-носителя Falcon 9, разработанной американской компанией миллиардера Илона Маска Space X и ее корабля Crew Dragon. Теперь возникла неопределенность, - комментирует журналист. "Эксплуатация МКС продлена до 2030 года. Наша федеральная программа рассчитана до 2025 года. После этого нам уже некуда будет отправлять наших космонавтов. Без станции не будет пилотируемых полетов", - тревожится Иван Моисеев, эксперт Института космической политики. "Мы больше не лидеры. У нас нет четкой космической программы", - со своей стороны сетует 64-летняя женщина-космонавт Елена Кондакова, совершившая два полета в космос в 1994-1995 и 1997 годах (суммарное время пребывания в космосе 178 дней)".

"Мы отстаем, есть США, Китай, который за последнее время добился невероятных успехов, и Европейское космическое агентство, - указывает она. Чтобы придать новый импульс освоению космоса, Россия недавно объявила, что объединяет усилия с Китаем для совместного проекта по созданию "международной лунной научной станции". В 2015 году "Роскосмос" был переформатирован, и его бюджеты были сокращены. Но, как это ни парадоксально, космическая группа изо всех сил пытается использовать свое финансирование. Вызывает критику управление госкорпорацией со стороны ее главы Дмитрия Рогозина, бывшего вице-премьера, близкого к Владимиру Путину. Кончилось тем, что глава Кремля решил отправить его в отставку, - пишет Le Figaro. "У "Роскосмоса" есть стратегия: прикрывать реальную ситуацию историями о больших космических успехах, которые должны быть достигнуты после 2030 года", - утверждает эксперт Иван Моисеев.

"Несмотря на официальные выступления, "покорение космоса больше не является приоритетом, - сожалеет Елена Кондакова. В феврале встревоженные российские космонавты опубликовали коллективное письмо с критикой снижения качества их подготовки и низкой заработной платы. В этом году к космическому сословию присоединятся четыре новых участника. Их престиж будет уже не таким, как прежде. Взгляд российского общества изменился, - отмечает Барлюэ. "Для нашего поколения они были героями, обитателями небес, - говорит Елена Кондакова, бывшая участница полета на орбитальной станции "Мир" и специалист на американском корабле "Атлантис". "Теперь считается, что они выполняют такую же работу, как и любая другая, но немного более рискованную, только и всего", - добавляет она.

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