Париж потерял миллиарды евро дохода из-за спада туризма 29.03.2021, 17:10

Региональный комитет по туризму заявил об историческом падении посещаемости.

В связи с коронавирусным кризисом туристический бизнес в Париже и его регионе потерял 15,5 миллиарда евро дохода.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Point.

Количество туристов в прошлом году сократилась беспрецедентно - примерно на две трети, до 17,5 млн человек. Среди них - 12,6 миллиона французов. Они принесли около 6,4 миллиарда евро дохода.

Региональный комитет по туризму заявил об «историческом падении посещаемости» иностранными туристами. Среди иностранцев падение составило 78%, в то время как количество туристов из Франции снизилась на 56%.

Туризм в Париже и его регионе смог извлечь выгоду из летней карантинной паузы, особенно благодаря активности туристов с июля по октябрь.

В то же время посещаемость самых популярных туристических мест, Лувра и Версальского дворца, резко упала - на 72% и 76% соответственно.

Ранее руководство Лувра жаловалось, что количество посетителей после карантина сократилась в четыре раза, а убытки от пандемии достигли около 40 млн евро.

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