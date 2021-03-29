Париж потерял миллиарды евро дохода из-за спада туризма
- 29.03.2021, 17:10
Региональный комитет по туризму заявил об историческом падении посещаемости.
В связи с коронавирусным кризисом туристический бизнес в Париже и его регионе потерял 15,5 миллиарда евро дохода.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Point.
Количество туристов в прошлом году сократилась беспрецедентно - примерно на две трети, до 17,5 млн человек. Среди них - 12,6 миллиона французов. Они принесли около 6,4 миллиарда евро дохода.
Региональный комитет по туризму заявил об «историческом падении посещаемости» иностранными туристами. Среди иностранцев падение составило 78%, в то время как количество туристов из Франции снизилась на 56%.
Туризм в Париже и его регионе смог извлечь выгоду из летней карантинной паузы, особенно благодаря активности туристов с июля по октябрь.
В то же время посещаемость самых популярных туристических мест, Лувра и Версальского дворца, резко упала - на 72% и 76% соответственно.
Ранее руководство Лувра жаловалось, что количество посетителей после карантина сократилась в четыре раза, а убытки от пандемии достигли около 40 млн евро.