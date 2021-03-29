Санду инициировала роспуск парламента Молдовы 2 29.03.2021, 17:55

1,922

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Президент отметила, что за три месяца депутаты могли выбрать правительство и заняться проблемами.

Президент Молдовы Майя Санду анонсировала обращение в Конституционный суд по поводу роспуска парламента.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Newsmaker.

«Всем ясно, что этот парламент работает против граждан и не может решить их проблемы», - объяснила свое решение Санду.

Президент отметила, что с момента отставки правительства Кику прошло три месяца, и за это время депутаты могли выбрать правительство и заняться проблемами, которые уже нельзя откладывать. «Но они не делают ничего, чтобы помочь людям, коррупционные схемы продолжают процветать, цены растут, закупка вакцин запаздывает», - заявила Санду.

«У них было две возможности выбрать правительство, но они не захотели. Теперь есть все условия для роспуска парламента», - подчеркнула она.

Санду сообщила, что уже подготовила обращение в КС, чтобы тот высказался об обстоятельствах роспуска парламента.

«Если КС согласится, что есть условия для роспуска, то я распущу парламент, и мы станем перед судом граждан», - добавила Санду.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».