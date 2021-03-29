Во вторник в Беларуси ожидается до +14 градусов
- 29.03.2021, 18:05
Будет облачно с прояснениями.
Небольшие дожди и слабый туман ожидаются в Беларуси 30 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируются слабые туман и гололед. Ветер будет южный, юго-западный, 4-9 м/с, днем по северу - порывы до 12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов, по западной половине - плюс 5-7. Днем воздух прогреется до плюс 8-14 градусов.