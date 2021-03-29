Что изменится в Беларуси с 1 апреля 3 29.03.2021, 18:29

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Новые правила для секонд-хендов, пересчет «тунеядцев» и посылки по SMS и без паспорта.

Kp.by собрал те новшества апреля 2021 года, которые касаются многих белорусов.

Пересчитают «тунеядцев»

В апреле будет пересматриваться список трудоспособного населения, которое не занято в экономике республики. Если у того, кто попадет в число тунеядцев, в собственности есть жилье, то уже с 1 мая будет платить по полным тарифам не только за горячее водоснабжение, но и за газоснабжение и теплоснабжение. Для того, чтобы не попасть в тунеядскую базу в комиссии по координации работы по содействию занятости нужно предоставить подтверждающие занятость документы.

Сделать это надо до 21 апреля.

Секонд-хенды начнут торговать по-новому

Еще 30 декабря 2020 года правительство Беларуси приняло постановление №774, в котором определены «новые правила проведения распродаж и мероприятий, направленных на стимулирование реализации товаров, продукции общественного питания». Изменения касаются, главным образом, секонд-хендов: по новым правилам не допускается продажа в одном торговом объекте бывших в употреблении и новых меховых изделий, обуви, одежды швейной и трикотажной одежды (кроме новых швейных и трикотажных бельевых изделий).

В постановлении четко расшифровывается понятие «бывшие в употреблении непродовольственные товары» – это вещи с явными признаками носки, стирки, эксплуатации. Важно: эти вещи должны надлежащего качества с сохранением товарного вида, потребительских свойств, а вот ярлыков на них быть не должно.

Изменения по ценникам и правилам проведения распродаж

Также со 2 апреля торговые объекты будут по новому оформлять ценники: теперь информация о цене на товар с учетом скидки, размере скидки и условиях ее предоставления должна быть указана меньшим шрифтом, чем цена без скидки. Кроме этого шрифт ценника на пищевые продукты в пересчете за 1 килограмм или 1 литр теперь не должен быть меньше, чем наполовину того, которым написана цена за единицу товара.

Есть инновации и при проведении самих скидок и акций: продавцы могут распродажу, если товары уже предлагаются ими к продаже на обычных условиях в магазине, кафе или ресторане. Сам размер скидки должен указываться на ценнике в денежном выражении или в процентах и еще: если скидка предоставляется при выполнении покупателем каких-то условий, то они тоже должны быть прописаны.

Подорожают сигареты, а госрегулирование цен на социально значимые товары продлят

Фактически каждый месяц поставщики и производители сигарет пользуются своим правом повысить цены на свою продукцию. Апрель в этом плане исключением не станет - подорожают сразу 50 марок: в среднем прибавка на некоторые виды сигарет составит от 5 до 10 копеек за пачку. Скажем еще и о том, что принято решение о продлении с 1 апреля по 29 июня госрегулирования цен на социально значимые товары.

Посылку отдадут по SMS

С 1 апреля можно будет получать почтовые отправления при помощи SMS-кода - паспорт можно будет не предоставляться, как и не нужно будет заполнять извещение на получение. Чтобы воспользоваться технологией, нужно зарегистрироваться на сайте Белпочты и завести личный кабинет.

ИП разрешат торговать ювелирными изделиями через интернет

С 12 апреля ИП и организациям, которые имеют лицензию на деятельность, связанную с драгоценными металлами и камнями разрешат осуществлять интернет-торговлю ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Беларуси и маркированными кодами идентификации, вне мест выполнения своих работ или оказания услуг.

Запретят рыбалку

В первый день апреля в некоторых регионах вступает в силу временный запрет на вылов некоторых видов рыбы. Причина - нерест большинства их видов. Напомним также, что с 23 марта до 9 мая в Беларуси открыт сезон добычи пернатой дичи. Разрешена охота на серого и белолобого пролетных гусей, гуменника, канадскую казарку, самцов тетерева и глухаря.

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