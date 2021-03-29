Возрожденный внедорожник Hummer EV показали на видео 29.03.2021, 18:34

2,684

фото: gmc

Внедорожник представят в начале апреля.

Американская компания GMC опубликовала новый тизерный видеоролик с электрическим внедорожником, для которого возродят название Hummer. Также в ролике анонсировали официальную дату премьеры новинки — она состоится 3 апреля 2021 года, передает autonews.ru.

Судя по видео, дизайн машины будет не сильно отличаться от одноименного пикапа, который был представлен осенью 2020 года. Внедорожник получит закрытую заднюю часть кузова, а вместо грузовой платформы у машины установят дополнительный третий ряд сидений. Также на ролике можно рассмотреть небольшой спойлер и запасное колесо на пятой двери. Как предполагает Motor1, небольшие изменения также могут произойти у автомобиля в передней части кузова.

Все технические характеристики машины пока держатся в секрете. По неофициальным данным, силовую установку внедорожник позаимствует у пикапа. В этом случае, мощность топовой версии модели превысит 1000 лошадиных сил. Запас хода без подзарядки составит около 500 километров.

Пока неизвестно, будет ли внедорожник Hummer предлагаться с теми же необычными функциями, что и пикап. Например у последнего есть специальный режим Crabwalk, когда все четыре колеса поворачиваются в одну сторону под одним углом. Благодаря этому пикап может двигаться по диагонали на узких участках на бездорожье. Кроме того, для автомобиля предусмотрен режим Extract Mode, способный увеличивать дорожный просвет на 15 сантиметров. Плюс ко всему автомобиль оснащен 18 камерами, постоянно сканирующими поверхность под днищем машины.

Когда внедорожник Hummer появится в продаже не сообщается. Купить одноименный пикап в США можно будет уже этой осенью. По предварительным данным, цены на GMC Hummer будут начинаться от $70 тыс., а за топовые модификации придется заплатить порядка $120 тысяч.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».