Завтра в Беларуси снова дорожает бензин 3 29.03.2021, 18:38

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Это восьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

С 30 марта в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку.

Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

— В марте продолжается рост стоимости нефти на мировом рынке. При некотором снижении котировок марки Brent, отмечающемся в последние несколько дней, среднее значение котировок с 1 по 25 марта составило около 66 долларов США за баррель, увеличившись к уровню января на 20 процентов. На основании мониторинга цен на углеводородное сырье, в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо, розничные цены на АЗС с 30 марта изменяются, — проинформировали в «Белнефтехиме».

С 30 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 78 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 88 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 10 копеек, ДТ — 1 рубль 88 копеек.

В концерне отметили, что с начала года цены на АЗС в Беларуси увеличились на 4,3 процента. И даже после повышения цен стоимость белорусского моторного топлива остается на более низком уровне (на 29 марта — 53 процента), чем в сопредельных государствах, за исключением Российской Федерации, имеющей достаточные запасы собственного углеводородного сырья.

Это восьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 16 марта: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.

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