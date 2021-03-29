Ученые нашли самый токсичный белок SARS-CoV-2 и лекарство, которое его нейтрализует 2 29.03.2021, 18:50

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Вирусный белок Orf6 убивал около половины человеческих клеток.

Исследователи Медицинской школы Мэрилендского университета определили наиболее токсичные белки, производимые SARS-COV-2. Об этом 26 марта пишет gordonua.com со ссылкой на портал Medical Xpress.

Ученые ввели каждый из 27 генов SARS-CoV-2 в клетки человека и исследовали их токсичность, а также создали 12 линий плодовых мушек для экспрессии белков SARS-CoV-2, которые могут быть токсичными.

Исследователи обнаружили, что самым токсичным был вирусный белок Orf6, он убивал около половины человеческих клеток. Токсичными также оказались два других белка – Nsp6 и Orf7a, они убили около 30–40% человеческих клеток.

Ученые выяснили, что токсичный белок Orf6 вируса SARS-CoV-2 "прилипает" к ряду человеческих белков, которые выполняют работу по перемещению материалов из ядра клетки.

Затем они обнаружили, что один из этих движущихся белков человека, на который был нацелен вирус, блокируется препаратом селинексор (selinexor), одобренным в США для лечения некоторых видов рака крови.

Отмечается, что селинексор сам по себе токсичен, но тем не менее он улучшил выживаемость человеческих клеток, атакованных коронавирусом, примерно на 12%, а также способствовал восстановлению легких и "генераторов энергии" в мышечных клетках.

Селинексор, как и более чем 1 тыс. других препаратов, разрешенных в США, проходит клинические испытания на предмет использования при COVID-19, говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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