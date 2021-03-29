Чешский клуб решил расстаться с Андреем Костицыным 29.03.2021, 19:09

1,658

Андрей Костицын

Фото с сайта sport.tut.by

Белорусский хоккеист провел 20 матчей за «Пардубице».

Чешский клуб «Пардубице» не будет продлевать контракт с белорусским нападающим Андреем Костицыным. Об этом сообщает Hokej.cz.

36-летний форвард пополнил ряды чешской команды два месяца назад. За это время он провел 20 матчей, набрав 15 (5+10) очков и 43 минуты штрафа. Помимо результативных действий, Костицын-старший отметился двумя дисквалификациями за грубость.

«Пардубице» уже завершил выступление в чемпионате Чехии, вылетев в четвертьфинале плей-офф.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».