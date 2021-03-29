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Чешский клуб решил расстаться с Андреем Костицыным

  • 29.03.2021, 19:09
  • 1,658
Чешский клуб решил расстаться с Андреем Костицыным
Андрей Костицын
Фото с сайта sport.tut.by

Белорусский хоккеист провел 20 матчей за «Пардубице».

Чешский клуб «Пардубице» не будет продлевать контракт с белорусским нападающим Андреем Костицыным. Об этом сообщает Hokej.cz.

36-летний форвард пополнил ряды чешской команды два месяца назад. За это время он провел 20 матчей, набрав 15 (5+10) очков и 43 минуты штрафа. Помимо результативных действий, Костицын-старший отметился двумя дисквалификациями за грубость.

«Пардубице» уже завершил выступление в чемпионате Чехии, вылетев в четвертьфинале плей-офф.

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