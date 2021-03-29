Тысячи жителей Мьянмы сбежали в Таиланд из-за бомбардировок 2 29.03.2021, 19:15

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Фото: Shwe Paw Mya Tin / Reuters

Они спрятались в джунглях.

Тысячи жителей Мьянмы перешли границу с Таиландом и спрятались в джунглях из-за авиаударов военной хунты по приграничным деревням, передает «Новое время».

Истребители ВВС Мьянмы атаковали деревни, контролируемые Каренской национально-освободительной армией в ответ на захват военного поста. После военного переворота сотни людей, включая политиков из бывшего гражданского правительства, бежали из центральных районов и укрылись на подконтрольных этнической вооруженной группе территориях.

Как сообщили AP в гуманитарной организации Свободные рейнджеры Бирмы, ночью в воскресенье, 28 марта, военные Мьянмы нанесли три авиаудара. В результате авианалета был серьезно ранен один ребенок. В субботу вечером два военных самолета дважды атаковали деревню в штате Карен на севере Мьянмы, в результате чего погибли как минимум двое местных жителей.

По данным организации, авиаудары вынудили около 2500 человек бежать в провинцию Мае Хонг Сон на севере Таиланда. Считается, что около 10 тысяч человек были перемещены внутри штата Карен.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча в понедельник заявил, что его правительство готовится к возможному притоку беженцев из Мьянмы.

«Мы подготовили некоторые места [для размещения беженцев], но мы не хотим сейчас говорить о подготовке центров для беженцев. Мы не хотим массовой миграции на нашу территорию, но мы проявим уважение к их правам», — сказал тайский премьер.

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