Эксперты оценили опасность заражения домашних животных COVID-19 29.03.2021, 19:32

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Мнением поделились российские ученые.

Непосредственной опасности, что домашние животные заразятся COVID-19, нет, считают опрошенные РБК эксперты.

По словам доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН Алексея Забережного, хотя многие вирусы и могут преодолевать межвидовой барьер, им все же «необходимо адаптироваться, чтобы сменить хозяина». Он пояснил, что у животных есть много заражающих только их коронавирусов, но у кошек и хорьков есть рецепторы, которые COVID-19 может узнать. Но доказательств, что кошки могут заражать людей, пока нет.

Того же мнения и заместитель вице-президента РАН, академик РАСХН Юрий Лачуга. Он напомнил, что теория о передаче коронавируса от кошек к людям была выдвинута, но подтверждения пока не получила.

«Человек приходит с улицы уже инфицированный, гладит кошку и делает вывод, что заболел от кошки. Но четких научно обоснованных выводов на этот счет пока нет», — пояснил академик. За все время пандемии не было зафиксировано случаев массового заболевания животных и передачи от них COVID-19 человеку.

Ранее глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на следующем этапе COVID-19 может начать массово распространяться среди сельскохозяйственных и домашних животных. По его мнению, это может произойти, когда люди будут защищены «с помощью хороших вакцин».

В мае прошлого года был выявлен первый случай передачи COVID-19 от норки к человеку в Нидерландах, а в ноябре — в Дании. В итоге датское правительство приказало уничтожить популяцию этих животных на фермах, чтобы остановить распространение инфекции. В декабре парламент постановил эксгумировать тела умерших особей и сжечь их.

В январе 2021-го коронавирус выявили у кота в Санкт-Петербурге. Тогда же в США COVID-19 заразились гориллы.

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