В Украине в ближайшее время не планируют вводить локдаун
- 29.03.2021, 21:01
Об этом заявил министр здравоохранения Украины.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине в ближайшее время не планируют вводить общенациональный жесткий карантин.
Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос, планирует ли правительство в начале апреля вводить локдаун, передает «Новое время».
«Когда мы говорим о любых изменениях в карантине, то эти предложения делает Минздрав. Я, как министр здравоохранения, таких предложений не делал…», — сказал он.
По словам министра, сейчас наблюдается улучшение ситуации в тех регионах, которые первыми ввели жесткие карантинные ограничения: Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области.
«Там ситуация почти полностью стабилизировалась. Я думаю, что в ближайшие дни Ивано-Франковская область по показателям может быть переведена на оранжевый или желтый уровень эпидопасности», — сказал он.
Степанов заявил, что модель адаптивного карантина — это «идеальный баланс между экономикой, жизнью страны и эпидемиологией».
В красной зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса, не исключено возвращение к жесткому локдауну.
Он также отметил, что локдаун на всей территории Украины введут в случае попадания в красную зону карантина большинства областей.
В Украине за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 8 346 человек за сутки. Выздоровели 2 875 пациентов, еще 178 умерли.