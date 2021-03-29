В Украине в ближайшее время не планируют вводить локдаун 29.03.2021, 21:01

фото: Эльдар Сарахман, УП

Об этом заявил министр здравоохранения Украины.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине в ближайшее время не планируют вводить общенациональный жесткий карантин.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос, планирует ли правительство в начале апреля вводить локдаун, передает «Новое время».

«Когда мы говорим о любых изменениях в карантине, то эти предложения делает Минздрав. Я, как министр здравоохранения, таких предложений не делал…», — сказал он.

По словам министра, сейчас наблюдается улучшение ситуации в тех регионах, которые первыми ввели жесткие карантинные ограничения: Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области.

«Там ситуация почти полностью стабилизировалась. Я думаю, что в ближайшие дни Ивано-Франковская область по показателям может быть переведена на оранжевый или желтый уровень эпидопасности», — сказал он.

Степанов заявил, что модель адаптивного карантина — это «идеальный баланс между экономикой, жизнью страны и эпидемиологией».

В красной зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса, не исключено возвращение к жесткому локдауну.

Он также отметил, что локдаун на всей территории Украины введут в случае попадания в красную зону карантина большинства областей.

В Украине за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 8 346 человек за сутки. Выздоровели 2 875 пациентов, еще 178 умерли.

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