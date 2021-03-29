Лукашенко намерены лишить звания почетного доктора Киевского университета 29.03.2021, 21:06

Фото: univ.kiev.ua

Ректор университета заявил, что лишение Таракана звания доктора - дело чести.

Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора Киевского университета имени Тараса Шевченко. Это звание Лукашенко присвоил научный совет университета в 2009 году.

Нынешний ректор учреждения философ Владимир Бугров поддерживает такое решение. «Как член научного совета я буду голосовать за такое лишение. Я считаю, что это дело чести. Но в таких вопросах всегда очень важно выполнить процедуру, чтобы мы правильную цель достигли правильным образом», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

При этом он отмечает, что до сих пор не было ни одного случая такого лишения почетного звания. Бугров говорит, что он предлагает научному совету создать комиссию из юристов, историков и политологов, которая подготовит обоснование для научного совета. «Если такая политически-правовая возможность есть, это нужно сделать», — считает ректор.

Кроме того, Бугров считает необходимым сделать более жесткую процедуру для награждения званием почетного доктора. По его мнению, такое звание должны получать безупречные ученые и педагоги.

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