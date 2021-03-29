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В среду в Минске пройдет совместная молитва за Беларусь

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  • 29.03.2021, 21:53
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В среду в Минске пройдет совместная молитва за Беларусь

Также состоится Крестный путь.

31 марта, в Великую среду, католики Минска проведут богослужение Крестного пути с участием верующих всех католических приходов столицы. Как пишет сайт catholic.by, оно пройдёт на погосте костёла Пресвятой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке. Начало богослужения назначено на 18:00.

После окончания Крестного пути состоится целебрация Святой Мессы.

Также пройдет совместная молитва за Беларусь. Настоятель прихода Пресвятой Троицы ксёндз-каноник Юрий Санько от имени прихожан приглашает присоединиться к ней всех желающих.

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