Россиянина выдворили из Беларуси из-за участия в протестах, но он вернулся 1 29.03.2021, 22:01

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Фото: Sergei Grits, AP/TASS

Ему на три года запретили въезд в Беларусь.

В Бресте милиция задержала выдворенного из нашей страны гражданина России, сообщает МВД. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Как сообщается, 30-летний гражданин России активно участвовал в акциях протеста в областном центре летом прошлого года — тогда его привлекли к административной ответственности. Со слов мужчины, 26 ноября его ознакомили с решением о выдворении из Беларуси, а уже на следующий день он уехал за пределы нашей страны. Тогда россиянину на три года запретили въезд в Беларусь.

Однако 17 марта мужчина вновь вернулся в Брест, но был задержан и помещен под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

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