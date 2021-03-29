Искусственный интеллект научили определять рассеянный склероз по походке человека 2 29.03.2021, 22:07

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Выявления недуга стало более точным и быстрым процессом.

Рассеянный склероз может проявляться по-разному у примерно 2 млн человек во всем мире, и проблемы с ходьбой являются обычным симптомом. Чтобы выявления недуга стало более точным и быстрым процессом, исследователи из Университета Иллинойса Урбан-Шампейна разработали искусственный интеллект, передает liga.net.

Используя беговую дорожку, команда собрала данные о походке 20 пожилых человек с рассеянным склерозом и 20 – без него. Участники шли в удобном темпе до 75 секунд, в то время как специализированное программное обеспечение фиксировало походку, соответствующие силы реакции поверхности и положения центра давления.

В результате ученые получили характеристики каждой походки, которые отразились на графике "бабочке", которая получила название из-за своего вида. График создан из повторяющейся траектории центра давления для нескольких непрерывных шагов во время ходьбы и связана с критическими неврологическими функциями, говорится в исследовании.

"В этом исследовании мы пытаемся сделать выводы из наборов данных, которые включают множество измерений каждого человека, но для небольшой группы людей. Результаты этого исследования значительно продвинули область клинических стратегий прогнозирования заболеваний на основе искусственного интеллекта", – отметил профессор математики Ричард Сауерс.

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