Украинские снайперы получили мощные винтовки: поражают цель на расстоянии 2-х километров 3.03.2021, 8:22

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Все детали изготовлены украинскими оружейниками.

В конце 2020 года по результатам государственных испытаний на вооружение ВСУ передана многозарядная крупнокалиберная антиматериальная винтовка ручного заряжания Alligator ( "Аллигатор"), все детали которой, в частности важнейшая и самая ответственная - ствол, изготовлены украинскими оружейниками.

Об этом сообщает издание "Армия Inform".

Крупнокалиберная винтовка "Аллигатор" способна уничтожать укрепления и технику противника, в частности, легкобронированную.

"14,5х114 - это сверхмощный калибр, начальная скорость пули составляет 980 м/с, эффективная дальность выстрела - до 2000 м, а максимальная дальность полета пули - до 7000 м. На расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм бронированную плиту" , - рассказал сотрудник ЦНИИ ВВТ ВС Украины подполковник Борис Мельник, который принимал участие в государственных испытаниях.

Винтовка является классическим образцом "болтового" стрелкового оружия с продольно-скользящим поворотным затвором, снаряжается съемным коробовым магазином, который обеспечивает повышенную скорострельность. Он рассчитан на пять патронов 14,5х114 мм.

По словам Мельника, оружейники успешно выполнили задачу сделать это мощное оружие максимально комфортным для стрелка.

"Особый интерес вызывает новое конструкторское решение, воплощенное в "Аллигаторе", а именно изолятор отбоя. Этот механизм позволяет стволу непосредственно в момент выстрела, пока пуля еще находится в стволе, осуществить свободный откат назад, растягивая энергию отбоя во времени, тем самым ее погашая", - пояснил Мельник.

Все детали украинской винтовки, в частности, самая важная - ствол, изготовленный украинскими оружейниками.

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