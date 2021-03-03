Посольство США сделало жесткое заявление по поводу «приговора» Борисевич и Сорокину 3.03.2021, 8:53

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Белорусские власти пытаются отвлечь снимание от силовиков, которые до смерти избили Романа Бондаренко.

Соединенные Штаты «осуждают политически мотивированное признание виновными и приговоры, вынесенные (…) в отношении журналиста Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина за их роль в раскрытии правды о смерти Романа Бондаренко во время его задержания милицией», говорится в заявлении, размещенном на сайте американского посольства в Минске.

«Данное уголовное дело было направлено на то, чтобы наказать лиц, которые вскрыли дезинформацию о Бондаренко, и чтобы отвлечь внимание от того факта, что в ноябре сотрудники силовых органов — а также лица, действовавшие с их одобрения, — избили человека до смерти. Виновные в этом преступлении так и не были привлечены к ответственности. Вместо этого власти решили отомстить тем, кто выявил факты», — считают США.

По мнению официального Вашингтона, белорусские власти «продолжают бороться с правдой, а также с журналистами и всеми теми, кто ее рассказывает». Соединенные Штаты «в очередной раз призывают к прекращению репрессий против мирных протестующих, правозащитников, гражданского общества и независимых СМИ и к привлечению к ответственности всех, кто совершил нарушения».

США «поддерживают суверенную и независимую Беларусь, которая придерживается своих международных обязательств по защите прав человека — включая возможность для всех белорусов пользоваться своими правами без угрозы для жизни и свободы».

2 марта суд Московского района Минска (судья Светлана Бондаренко) приговорил корреспондента портала tut.by Катерину Борисевич к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 100 базовых величин (2.900 рублей), проходившего с ней по одному делу врача Артема Сорокина — к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на год и штрафу в 50 базовых величин (1.450 рублей).

Дело рассматривали в закрытом режиме, свидетели и адвокаты связаны подпиской о неразглашении. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Борисевич и Сорокина узниками совести.

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