«После сочинской встречи в госаппарате пошли активные разговоры о том, что начальство скоро сменится» 3.03.2021, 9:22

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Чиновники не знают, кому быть лояльными.

В белорусских СМИ вышли новости с заголовками вроде: «Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным». И тут как с надписью на заборе: заголовок есть, а подробностей нет, пишет телеграм-канал «Кукловод и овца».

Вот что рассказал про Сочи правитель белорусского ОМОНа: «Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы».

Лукашенко действительно ничего не рассказал о содержании шестичасовых переговоров в Сочи и последовавшего за ними телефонного звонка от Путина. Зато он в больших подробностях поведал нам о том, что НЕ обсуждалось на встрече с главой Кремля.

1. Бывший правитель не просил кредит вообще ни разу, даже в мыслях такого никогда и не было. В переводе с лукашенковского на человеческий это означает: денег очень хотелось, но сразу дали понять, что упрашивать бесполезно. Тут, вероятно, сыграл свою роль материал, опубликованный в «Коммерсанте». Напомним: за две недели до встречи в Сочи из источников в правительстве РФ стало известно о просьбе беларуского режима предоставить кредит.

Эта новость вызвала не только значительное негодование в российском обществе, но и непонимание правящих элит. На фоне падающей экономики и сокращающегося бюджета (а значит пирога, который делит между собой российский правящий класс) давать деньги человеку, который их никогда не вернет, не кажется хорошей идеей.

2. Не обсуждалось никакого трансфера власти в Беларуси, а все, что пишут об этом белорусские телеграм-каналы и российские СМИ (в том числе государственные), - якобы ложь. Вот на этом пункте Лукашенко особенно настаивает - видно, что ему это важно. Мы подозреваем, что тут бывший правитель обращается не к нам, а к своим силовикам и чиновникам. Похоже, что после сочинской встречи в госаппарате пошли активные разговоры о том, что начальство скоро сменится.

Для устойчивости госаппарата атмосфера неопределенности крайне губительна. Не понятно, кому вообще быть лояльным. Вообще управляемый трансфер власти для части белорусских чиновников и силовиков намного страшнее, чем для самого Лукашенко.

3. Лукашенко отрицает торговлю суверенитетом. Может опять показаться, что он оправдывается перед белорусами, но нет, адресат все тот же - белорусский чиновник. Лукашенко вообще не понимает природы страха белорусов перед поглощением со стороны РФ. Свобода, национальное самосознание, культурная идентичность - эти концепции глубоко чужды бывшему правителю. Зато Лукашенко очень хорошо понимает, почему белорусский чиновник боится «углубленной интеграции» - это страх потери теплого места.

Представим, что, например, «Беларуськалий» отходит в руки российскому бизнесу. Все начальство, с их дипломами аграрных техникумов, сразу отправляется на улицу и заменяется выпускниками британских экономических факультетов. Правда, большая часть из них - родственники и родственники друзей нового владельца, но безработным лукашенковским управленцам от этого не легче. Идеологический отдел распускается сразу, да и в целом проходит оптимизация кадров. Шахтера, понятное дело, не оптимизируешь, а вот бесполезный начальник пополняет ряды безработных.

На нижних уровнях бюрократия делает много полезной для общества работы. Но вот лукашенковский чиновник высокого ранга - существо, абсолютно не приспособленное к трудовой деятельности в реальных условиях. Вот Лукашенко и успокаивает свою последнюю опору как может.

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