Медики установили, как месяц рождения влияет на здоровье человека 3.03.2021, 9:42

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Речь идет вовсе не о гороскопах или таинственных космических силах.

Месяц рождения серьезно влияет на здоровье и определяет предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Соответствующее предположение подтвердили испанские ученые, которые провели эксперимент с участием тридцати тысяч добровольцев, сообщает lenta.ua.

У людей, которые приняли участие в эксперименте, были те или иные проблемы со здоровьем. Месяц рождения, как уверены исследователи, определяет, чем будет болеть человек на протяжении жизни. И речь идет не о гороскопах или таинственных космических силах, а о вполне обычных природных факторах.

Например, если период беременности пришелся на холодное время года, для которого характерен недостаток витамина D, то велика вероятность того, что ребенок будет страдать от связанных с этим фактором заболеваний. И так далее. Имеет значение и температура воздуха, и сезонные вирусы, и обилие солнечного ультрафиолета.

"Осенние дети подвержены астме. У тех, кто родился на стыке лета и осени, часто развиваются болезни щитовидки. Рожденные весной могут прожить дольше остальных. И так далее — корреляций множество. Компенсировать негативные моменты, связанные с временем рождения, можно при помощи здорового питания — например, употребляя фрукты, ягоды, орехи, жирную морскую рыбу, зелень и яйца", — отмечают исследователи.

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