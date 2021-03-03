Сочинские «тайны»: позиции Лукашенко сейчас особенно слабы 8 3.03.2021, 10:31

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фото: НАША НИВА

Для белорусского народа наступает удобный момент, чтобы окончательно отстранить нелегитимного.

Лукашенко приоткрыл завесу тайны вокруг недавних переговоров с Путиным. И теперь совершенно очевидно: поездка в Сочи была крайне неудачной, пишет телеграм-канал «Белорусский Донбасс».

1) Верноподданическая риторика Лукашенко, которую он включил на полную мощность в ходе ВНС, на Путина впечатления не произвела. Он не только не дал новые кредиты, но и, судя по всему, сформулировал свой отказ в весьма категорической форме. В итоге Лукашенко теперь вынужден заявлять, что он никаких денег в Сочи не просил, да и вообще «нам это не нужно». Ну-ну.

2) Похоже, Путин четко дал понять Лукашенко, что на экономические дотации он может рассчитывать только в случае углубленной интеграции по всем направлениям. По сути, речь идет о возвращении к «ультиматуму Медведева» образца конца 2018 - начала 2020 гг. Но нынешняя ситуация имеет два принципиальных отличия.

Во-первых, теперь у Лукашенко нет пространства для маневра: внутриполитическая и экономическая ситуация, а также международное положение режима сегодня несоизмеримо хуже, чем год назад. Во-вторых, на первый план выходят вопросы военного сотрудничество, чего во времена «ультиматума Медведева» не было.

3) Лукашенко сам признал, что тема оборонного сотрудничества была самой обширной на переговорах в Сочи. Судя по его высказываниям, в повестке дня - вопрос о значительном расширении российского военного присутствия в Беларуси.

Кремль пытается добиться размещения на территории Беларуси российской авиабазы, но Лукашенко хочет уговорить Москву ограничиться отправкой российской авиации на уже существующие белорусские аэродромы. Он привел пример: так было весной 2014 года. Правда, Лукашенко забыл рассказать о контексте: отправка российских самолетов в Беларусь тогда была напрямую связана с путинской агрессией против Украины. В разгар российского вторжения в Крым Лукашенко публично попросил Генштаб РФ перекинуть в Беларусь «12—15 самолетов для дополнительного патрулирования» в связи с обострением ситуации в регионе.

При этом блок оборонных вопросов теперь явно не ограничивается российской авиабазой. Лукашенко сегодня заявил, что «российская армия - одна из сильнейших в мире, и белорусским военнослужащим было неплохо перенимать передовые методики ведения боевых действий, осваивать новейшее вооружение вместе с российскими военными».

Но куда уж дальше перенимать «передовые методики», если Беларусь и Россия и так регулярно проводят военные учения и имеют совместную региональную группировку войск?

4) Большинство СМИ повелись на наживку, брошенную Лукашенко: он заявил, что вхождение Беларуси в состав РФ - это глупо и абсолютно не нужно. Но главной там была другая фраза: «Существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий». То есть речь идет о сохранении независимости де-юре, но де-факто суверенитета у Беларуси может остаться даже меньше, чем у некоторых субъектов РФ.

Вероятно, Путин и Лукашенко договорились пока не поднимать вопросы чисто политической интеграции (единый парламент, Конституция и т.д.), чтобы не будоражить общество. На данном этапе ставка будет сделана на экономику и военную сферу. Вполне разумное решение со стороны Кремля, учитывая полную нелегитимность Лукашенко.

5) Несмотря на все это следует понимать: все, о чем договорились Лукашенко и Путин в Сочи, может так и остаться просто разговорами. Диктаторы не склонны держать слово и выполнять свои обещания: на этом взаимном обмане «союзное государство» и держится.

Другое дело, что еще никогда позиции Лукашенко на переговорах не были настолько слабы.

Напомним, что координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко заявил в интервью Сharter97.org заявил, что в нынешних условиях достаточно двух месяцев массовых протестов с забастовками, чтобы «сломать хребет режиму Лукашенко окончательно».

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