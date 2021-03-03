Newsweek: В США смотрят на приговор Саркози, как на пример для Трампа 3.03.2021, 11:09

Дональд Трамп

СМИ отмечают схожесть ситуации для обоих политиков.

Суд в Париже в понедельник признал экс-президента Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. За это бывший лидер Франции отбудет реальный тюремный срок. И многие наблюдатели в США смотрят на его пример, надеясь, что Дональд Трамп будет следующим.

Об этом пишет Newsweek (перевод — unian.net).

Французские ведомства, которые провели несколько параллельных расследований против Саркози, использовали записи телефонных разговоров, чтобы разоблачить коррупцию экс-президента. В одном из разговоров он пообещал французскому судье помочь получить престижную работу в Монако. За это Саркози хотел данные уголовного расследования против него за нелегальное финансирование его избирательных кампаний в 2007 и 2012 годах.

Осуждение экс-президента Франции до реального срока в тюрьме дало многим критикам Трампа в США надежду, что бывшего американского лидера тоже привлекут к ответственности. Ведь сейчас против него продолжаются несколько расследований на федеральном уровне и в отдельных штатах.

"Это прецедент для президентов! Дональд Трамп следующий. Кто сказал, что президентов не бросают в тюрьму? Скоро Трамп будет отбывать свой тюремный срок, как и экс-президент Франции Николя Саркози", - написал в Twitter актер Кирк Асеведо.

Сейчас Саркози приходится иметь дело с четырьмя отдельными делами. И эту параллель тоже подметили критики Трампа, которые отметили, что прокуроры штата Нью-Йорк и Департамента юстиции США сейчас проверяют налоги экс-президента и его прошлые бизнес-сделки. Саркози хвалил Трампа и американских выборцев после голосований в 2016 году, заявляя о победе над политическими элитами.

Издание Le Monde недавно заметило определенные схожие черты обоих экс-лидеров. Они динаково требовали лояльности элит в Париже и Вашингтоне соответственно, прибегая к жестокой мести за то, что считают "предательством". И Трамп, и Саркози остаются популярными в "правых" кругах. Кроме того, они одинаково использовали пост президента, чтобы избежать уголовного преследования. Но теперь, когда Саркози отправляют за решетку, критики Трампа говорят, что пора взять пример с французского опыта.

"В США президент организовал беспорядки, которые привели к штурму Капитолия и нескольким смертям. Его оправдали. Во Франции президент во время телефонного разговора предлагает работу за информацию. За это его на год в тюрьму. Да здравствует Франция!"- написал в Twitter прокурор Стивен Бики.

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