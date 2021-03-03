В Беларуси рванули цены на продукты 2 3.03.2021, 11:22

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Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Где сейчас выгоднее закупаться?

В январе и феврале цены на многие товары, в том числе и социально значимые, так рванули вверх, что правительству пришлось принимать жесткие меры по их сдерживанию. Этому предшествовало повышение НДС на многие продукты. А где теперь выгоднее закупаться? Tut.by изучил ситуацию с ценами на рынках, в гипермаркетах или жестких дискаунтерах, сравнил, где сейчас выгодно покупать продукты.

В конце февраля, напомним, чиновники ограничили подорожание 62 товарных позиций 0,2% в месяц. В список попали рис, гречка, макароны, говядина, свинина, яйца, картошка, растворимый кофе, чай и прочие товары первой необходимости. Не последнюю роль в росте цен сыграло повышение с 1 января НДС на многие продовольственные товары: некоторое печенье, консервы, крупы и другие. Нововведения сразу же сказались на прибыли продавцов, ассортименте на прилавках и кошельках покупателей.

Комаровский рынок: «То, что овощ собран осенью и лежит, не значит, что он не должен дорожать»

Нововведения затронули не только торговые сети. Как они повлияли на цены на продукты в магазинах, ранее уже журналисты писали и сравнивали стоимость разных продуктов в январе и феврале. Повышение НДС и ограничение по росту цен сказалось на многих индивидуальных предпринимателях, которые торгуют продуктами, в том числе овощами и фруктами.

В список товаров, на которые практически заморозили цены, попали яблоки, капуста белокочанная, лук, свекла, морковь, чеснок, картошка, огурцы, помидоры, перец. Продавцы овощей и фруктов на Комаровском рынке считают, что это может грозить нам дефицитом импорта.

— На овощи и фрукты постоянно цены меняются, они зависят от сезона, погоды, урожая, очень многих факторов. Понятно, что в феврале клубника будет гораздо дороже, чем в апреле, мае и тем более июне. Что огурцы осенью, зимой и весной не могут стоить одинаково, потому что на их выращивание идут совершенно разные затраты. Яблоки осенью, когда идет сбор урожая, стоят в разы меньше, чем весной, когда их осталось мало до нового сезона. Сравнивать цены на овощи и фрукты нужно не месяц к предыдущему месяцу, а к этому же месяцу прошлого года, — поясняет одна из продавцов овощей и фруктов. — Только тогда можно узнать, подорожало что-то или нет.

Продавец говорит, что из-за этих запретительных мер с рынка могут пропасть товары, которым запретили дорожать. Особенно это касается импорта, потому что в нынешних условиях слишком много рисков, которые также закладываются в цену.

— Картошка, морковка, свекла и подобное всегда дорожает к весне. То, что овощ собран осенью и лежит, не значит, что он не должен дорожать. Во-первых, растут затраты на его хранение, с каждым месяцем они увеличиваются. Во-вторых, товара становится меньше — часть вообще может испортиться, а спрос на него есть. Это естественно, что он станет дороже, — продолжает собеседница.

По статистике Белстата, овощи за январь стали дороже на 3%. К примеру, свекла прибавила в цене 13%, морковь — 10,9%, репчатый лук — 10,4%, сладкий перец — 9,1%, свежая белокочанная капуста — 5,5%. Фрукты за январь подорожали на 4,4%. Есть и то из растительности, что подешевело, — свежие помидоры сбросили 8,4% от цены, а цитрусовые — 5,1%.

Если сравнить стоимость фруктов, овощей и ягод, как говорят продавцы, в конце февраля этого и прошлого года конкретно на Комаровке, то нельзя сказать, что все подорожало. Что-то сейчас стоит дешевле, чем тогда. К примеру, помидоры, мандарины, киви.

У Анны небольшой павильончик, она торгует как отечественными, так и российскими кондитерскими изделиями. Ее товар не входит в список социально значимых, однако с нового года на многие позиции подняли НДС и сейчас сладкое сухое печенье, кексы, вафли, вафельные трубочки, рулеты, вафельные пластины и некоторые другие изделия облагаются НДС 20% вместо прошлогодних 10%.

По официальной статистике, после нововведения розничные цены на такой товар также выросли — в целом на 2,2%. К примеру, кондитерские изделия прибавили в цене за январь в среднем 2,2%. Если смотреть в частности, то, к примеру, вафли подорожали на 5,4%, печенье — на 3,1%.

По словам продавца, на полках в ее магазине цены действительно не сильно изменились, а на некоторые позиции остались прежними. Однако выручка за месяц у нее упала где-то на 50%, в том числе и из-за снижения торговых наценок.

— Оптовые цены на кондитерские изделия начали расти еще до нового года из-за повышения цен на сырье. Сахар подорожал, яйца, масло, какие-то пищевые добавки. Все это видно даже в магазинах. К примеру, десяток яиц, которые входят в состав «кондитерки», раньше можно было купить и за 1,7 рубля, и за 2. Сейчас мало где есть даже по 2,5 рубля. У белорусских производителей прыгнули цены очень серьезно. С 1 января еще и НДС подняли. В итоге в этом году товар стал для нас на процентов 20 дороже. Условно говоря, если кило вафель на опте обходилось в 5 рублей, то теперь 6.

Как говорит Анна, для розничной продажи она немного подняла цены только на тот товар, который пользуется наибольшим спросом у покупателей. Торговых надбавок выше 30% у нее и раньше не было — больше не поставишь, теперь они стали еще ниже.

— Но если за неделю мы не продали, скажем, печенье, то в воскресенье я снижаю на него цену, возвращаю старую. Потому что хочется продавать нормально, не хочу, чтобы товар залеживался. Пусть люди лучше кушают свежее. На продажах за последние два месяца сказалось всё: были морозы — это тоже влияет на клиентопоток, у людей стало меньше денег. Если раньше покупали килограмм, то теперь берут 300 граммов.

Хозяин магазина чая и кофе на Комаровском рынке также отметил, что его товар заметно подорожал, хоть НДС на него и не повышали.

— Сырье дорожает, поэтому естественно, что и на конечный продукт у импортеров товара в Беларусь цены выросли, — рассказывает предприниматель. — Каждый месяц цены постепенно растут. С января все подорожало в среднем на 10%. Можно в пример привести самую популярную марку кофе. В начале января пачка 500 граммов стоила 16 рублей. Неделю назад мы привезли товар, поставили по 19 рублей. И это даже не с наценкой 30%. Нас обвиняют, что мы буржуи и накручиваем чуть ли ни 100%. Но у нас они гораздо ниже, чем у торговых сетей.

Однако хозяин магазина отмечает, что в торговых сетях аналогичный товар на 20−30% дороже, чем у него. «Есть кофе, который в некоторых торговых сетях дороже, чем у нас, больше чем на 50%», говорит предприниматель.

Спросили журналисты про рост цен у продавцов мяса и птицы. Белстат зафиксировал в январе рост цен на кур (+2,5%) и полуфабрикаты из мяса птицы (+2,7%).

Продавцы свинины и говядины говорят, что у них цены уже давно стоят на месте. «И не из-за каких-то там ограничений по росту, а потому что люди мало мяса берут. У них нет денег, выбирают то, что подешевле. Почти всегда 1−1,5 рубля приходится уступать, чтобы хоть что-то продать».

А вот продавцы кур и «разделки» признаются — у них цены подросли. Правда, совсем немного, в пределах 10−20 копеек.

Посмотрели журналисты и цены на крупы, муку, чай, кофе, макароны и прочее (ниже в инфографике), а заодно не запасаются ли люди чем-либо впрок, опасаясь дальнейшего роста цен.

— Люди сейчас закупаются не у нас, а на оптовом рынке в Таборах, — сказала продавец в одном из магазинах с бакалеей. — Там же берут кое-какой товар и некоторые продавцы с Комаровки. Заодно убедитесь, что у нас здесь минимальные надбавки.

«Новый Лебяжий» в Таборах: «Цены здесь не сильно изменились, чуть подорожало кое-что, но стал меняться ассортимент»

Журналисты отправились в Таборы на «Новый Лебяжий» в поисках очередей за дешевыми продуктами.

В воскресенье днем там оказалось немноголюдно. Парковка почти пустая. К остановке подъезжают на две трети пустые бесплатные маршрутки. Там, где летом стояли ряды палаток с фруктами и овощами, сейчас журналисты насчитали от силы 15 машин. Торговцы провожают скучающим взглядом редких проходящих мимо потенциальных покупателей.

Цены на многие фрукты и овощи здесь выше, чем на Комаровке. Вероятно, из-за отсутствия конкуренции в этот день. К примеру, самые дешевые помидоры журналисты нашли за 3 рубля (на Комаровке 1,90), огурцы — по 5 рублей (на Комаровке по 4), яблоки — по 2,5 (на Комаровке по 1,8), картошка — по 1 рублю (на Комаровке по 0,8 рубля). Про ограничение роста цен на все перечисленное здешние продавцы ничего не слышали, поэтому прокомментировать, как относятся к нему, не смогли.

А вот оптовики, которые возят сюда бакалею, сладости, чай, кофе, консервы и прочие продукты, оказались в курсе торговых нововведений.

— Я скажу вам больше, мы уже хорошо их на себе ощутили, — рассказывает один из немногочисленных продавцов другой части рынка, который вышел на работу в воскресенье. — Вожу как раз печенье, крупы, консервы — все то, что подорожало из-за НДС. Стало еще тяжелее. Спрос начал падать еще в прошлом году. Что происходит сейчас, сами видите — никого нет, рынок пуст. У людей просто нет денег. Раньше действительно закупались. Могли и 100, и 200 рублей потратить. Теперь один пакет наберут того, что необходимо, и всё. Плюс коронавирус, меньше ходят, меньше ездят. Те, кто оптом покупает, приезжают реже. Наценки и так минимальные, так они подняли НДС и ограничили рост цен. Может, крупные магазины это и переживут, но мелким точно придется несладко.

Какие наценки у продавцов, можно приблизительно прикинуть на примере макарон отечественного производства. «Пастораль» 0,9 кг без учета НДС франко-склада отправления предприятие отпускает по 0,95 рубля (прайс на официальном сайте производителя за 1 февраля 2020 года. — Прим. ред.). Прибавляем НДС 10%. Получается 1,05. У оптовика на рынке они продаются по 1,40 рубля. К слову, на Комаровском рынке цена на такие макароны всего на 5 копеек выше.

Или еще пример. Два килограмма пшеничной муки производитель без НДС отпускает по 1,76 рубля. С НДС 10% это получается 1,94. И на оптовом рынке, и на Комаровке такую муку продают по 2 рубля.

Насколько подорожал его бизнес после повышения НДС, продавец рассказывать не захотел.

Беседа с торговцем заинтересовала проходившую мимо покупательницу с сумками.

— Цены здесь на самом деле не сильно изменились, чуть подорожало кое-что. Я бываю на рынке часто, родственникам продукты в деревню покупаю. Стал меняться ассортимент. Если раньше было больше более качественных товаров, соответственно, и более дорогих, то сейчас привозят то, что подешевле. Потому что дорогое стало еще дороже, а дешевое подорожало до уровня цен, которые раньше были на хорошие товары, — поясняет женщина, пока мы с ней идем к стоянке. — Те, кто может купить дорогое, сюда не ходят. Здесь покупают товар либо мелкие ИП из деревень и городишек, где нужен дешевый товар, потому что покупатели бедные, либо небогатые минчане приезжают, чтобы купить что-то получше за недорого.

Покупательница считает, что «предприниматели все равно выкрутятся, а вот самые незащищенные слои населения пострадают. Потому что теперь они за те же деньги будут покупать худший товар». Также завсегдатай на оптовом рынке поделилась, что здесь выгодно покупать.

— Если не нужен стиральный порошок, чай и кофе, можно сюда не ехать — в городе купишь почти по той же цене на рынке или в дешевом магазине. Порошок стиральный здесь можно найти раза в полтора дешевле, чем в супермаркетах. 9 кило «Ушастого няня» стоят 31 рубль. В магазине со скидкой видела по 39 рублей, а без скидки больше 50 рублей. То же могу сказать про чай и кофе. Туалетную бумагу брать выгодно. 24 рулона стоят здесь 8 рублей. Этой же фирмы в магазине 8 рулонов стоят 6,8 рубля. Всякие средства для чистки, печенье, шоколадки, некоторые специи, — перечисляет собеседница. — Заодно фрукты и овощи можно купить. Они, может, и не всегда дешевле, но свежие и качественные.

Ассортимент, учитывая, что большая часть боксов закрыта, на рынке очень скудный. Поэтому насобирать список товаров для сравнения цен с Комаровкой и гипермаркетом было довольно сложно.

Жесткий дискаунтер: «А за что покупать наперед? Многие от зарплаты до зарплаты еле дотягивают»

За последние несколько лет в Беларуси появилось несколько сетей продуктовых дискаунтеров. На форумах и площадках, где люди оставляют отзывы, в интернете многие пишут, что цены там там очень низкие, даже ниже, чем на рынках. Мы зашли в один из таких магазинов в Минске.

Людей там было не очень много. Может, потому, что мы пришли сюда в 20.40, когда основная масса людей вернулась с работы домой. То есть не в час пик. Покупатели ходят с полупустыми корзинками, некоторые вовсе без них — держат покупки в руках, их немного. Не похоже, что кто-то закупается впрок.

— Ажиотажа у нас нет. Точнее, необычного ажиотажа нет. Покупателей и так довольно много. По вечерам в час пик и по выходным у касс даже очереди выстраиваются. Бывает, что что-то берут упаковками, но это не так часто, «хапуном» точно не назовешь. Люди просто делают какие-то текущие покупки, — рассказывает работница магазина. — Про цены я вам ничего не могу сказать, потому что у нас дискаунтер. Товар очень быстро раскупают, завозят новый. Цены меняются, но не в каком-то одном направлении. Сегодня кофе, к примеру, по 5 рублей привезли, в следующий раз он может быть по 4,5 рубля, потом снова по 5. Нет какой-то тенденции. Наценки у нас минимальные. Плюс мы не закладываем некоторые расходы, которые есть у других магазинов, в том числе поэтому у нас дешевле.

Кстати, можно грубо прикинуть, сколько от цены продукта составляет торговая надбавка. К примеру, сгущенка стоит 2,09. Производитель отпускает ее без учета НДС франко-склада отправления по 1,71 рубля за банку. Добавляем 10% НДС и получаем 1,88 рубля. То есть максимальная разница между оптовой ценой с НДС и розничной 11,2%. Это без учета транспортных расходов и прочего.

Выросли здесь цены за последние несколько месяцев или нет, точно сказать мы не можем, поскольку в дискаунтерах их не отслеживали. Но они точно ниже, чем в обычных магазинах, а на некоторые товары меньше, чем даже на рынке.

К примеру, пачка сливочного масла 180 граммов 72,5% жирности стоит здесь 2,59 рубля. В гипермаркете одной из торговых сетей такое же масло обойдется в 2,79. И это дешевле, чем во многих других сетях. Сэкономить можно и на сметане — стоит 2,05 рубля, а в гипермаркете 2,39, сыре — 2,25 рубля за 150 граммов против 2,53 и других продуктах.

Если взять набор часто покупаемых продуктов и товаров первой необходимости (список в инфографике) и сравнить его стоимость здесь и в гипермаркете, разбежка окажется внушительной. В первом случае мы потратим 55,82 рубля. Во втором — 69,52. То есть на 13,7 рубля больше.

Постоянные покупатели магазина утверждают, что и здесь цены потихоньку поднимаются.

— Конечно, растут! Я через день сюда захожу. Они сейчас нигде не стоят на месте, потому что их поднимают не только продавцы, но и производители. Другой вопрос, что здесь они все равно ниже, чем где. Ассортимент, конечно, не такой большой как в других магазинах, зато то, что есть, гораздо дешевле. Нам, пенсионерам, с пенсиями 500 рублей выбирать особо не приходится, все в основном пляшет от стоимости, — рассказывает одна из покупательниц магазина.

На вопрос, видела ли она здесь людей, которые бы основательно закупались чем-то на несколько месяцев, пенсионерка порекомендовала «спуститься на землю». Мол, у людей денег нет, поэтому, даже если бы они и хотели закупиться, то не за что.

— А за что покупать наперед? Многие от зарплаты до зарплаты еле дотягивают. Дорожает все, не только продукты, а денег больше не становится, — продолжает собеседница возмущенно. — Сегодня купи 10 пачек гречки на два месяца вперед, завтра на молоко не хватит.

Итог: разница получилась больше 21 рубля

Чтобы посмотреть, где же сейчас выгоднее всего покупать продукты, мы собрали цены на 19 товаров на рынке в Таборах, на Комаровке, в дискаунтере и двух гипермаркетах — подороже и подешевле (по нашим наблюдениям) и сравнили их по отдельности и целым набором. В список попали именно эти позиции потому, что они есть и на рынках, и в магазинах.

При сравнении мы учитывали действующие сейчас скидки и акции на товары. Цены на овощи и фрукты брались минимальные, которые мы нашли, исключая уцененные товары.

Самая выгодная цена у нашего набора продуктов оказалась в дискаунтере — 44,23 рубля. Дороже всего он стоит в гипермаркете, где, по нашим наблюдениям, цены повыше, чем в остальных, — 65,41 рубля. То есть разница получилась аж 21,18 рубля.

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