Нэнси Пелоси: США продолжат привлекать Россию к ответственности 1 3.03.2021, 11:27

Нэнси Пелоси

Администрация президента Байдена положит конец безнаказанности Кремля.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поддержала действия администрации Джо Байдена, которая во вторник объявила о новых санкциях в отношении России, последовавших в результате покушения на жизнь лидера оппозиции Алексея Навального, сообщает «Голос Америки».

«Президент Байден послал Кремлю и всему миру решительный и недвусмысленный сигнал о конце эпохи, во время которой наступление Москвы на верховенство закона оставалось безнаказанным», – говорится в заявлении Пелоси.

«В течение многих лет Россия усиливала свои смертоносные действия, угрожая международной безопасности, нарушая права человека и подрывая демократию, как внутри своих границ, так и во всем мире, – заявила спикер Палаты представителей, – Покушение на Алексея Навального, борца с коррупцией, является грубым нарушением прав человека, которое демонстрирует, что Москва полна решимости заставить замолчать людей, требующих проведения реформ».

Пелоси подчеркнула, что США и страны-союзницы «будут продолжать привлекать Москву к ответственности за ее правонарушения – от нападок на суверенные государства до вмешательства в зарубежные выборы и нападений на активистов и диссидентов». По словам спикера, администрация Байдена «положит конец российским нападкам на нашу безопасность и наши ценности».

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