Сельское хозяйство Беларуси вошло в 2021 год с финансовой пробоиной 3.03.2021, 12:43

В «красной зоне» оказались аграрии из Гомельской и Минской областей.

Чиновники подвели финансовые итоги работы аграрной отрасли, сообщает banki24.by.

В январе 2021 года производство сельхозпродукции выросло всего на 0,2%. Просто сравните: в прошлом году рост за январь составлял 4,5%.

В региональном разрезе лучшие показатели продемонстрировали сельхозники из Брестской и Гродненской областей. По Брестчине выпуск аграрной продукции увеличился на 3%, по Гродненщине — на 4,2%. Фактически эти две области и вытянули вверх общий индикатор по стране.

В «красной зоне» оказались сельхозпредприятия из Гомельской и Минской областей. По Гомельщине производство обвалилось на 7,1%, по Минщине упало на 1,4%. При этом в Гомельской области спад фиксируется уже третий год подряд — в начале 2020-го было минус 2,6%, в начале 2019-го — минус 7,7%.

Информация о состоянии финансов и расчетов идет с месячной задержкой относительно данных о производстве. На сегодня доступны сведения о положении дел на флагманах отрасли за полный 2020 год.

Статистика о рентабельности, прибыли и убытках для сельского хозяйства публикуется в двух разрезах — с учетом господдержки и без нее. Так как размеры господдержки велики, эти величины серьезно отличаются друг от друга.

Например, в 2020 году рентабельность сельского хозяйства по конечному результату с господдержкой составила 6,1%, а без нее — всего 1,4%. До снятия эффекта господдержки доля убыточных предприятий достигла 7,1%, а после снятия — 49,9%.

Соответственно, сумма потерь убыточных аграриев с учетом господдержки составила 242,6 млн BYN, а без нее — 532,3 млн BYN.

Для сельского хозяйства характерен высокий размер суммарных долгов на фоне дебиторки. Разница между этими суммами на 1 января 2021-го достигла 8,8 раза. На эту дату суммарные долги в отрасли составили 14,9 млрд BYN, а дебиторка — лишь 1,699 млрд BYN.

При такой малой дебиторке если аграрии соберут деньги со всех дебиторов, их будет заведомо мало, чтобы вернуть даже 12% обязательств перед кредиторами — другими предприятиями, бюджетом и банками.

Также в сельском хозяйстве Беларуси довольно низкое качество долга. Несмотря на периодические списания, рассрочки и отсрочки обязательств, удельный вес проблемных долгов у аграриев составил 18,9% против 6,4% в среднем по реальному сектору.

Худшая ситуация наблюдалась только на водном транспорте — 87,9%. Однако у водников сам размер просроченной задолженности маргинален — 7,6 млн BYN против 2,822 млрд BYN в сельском хозяйстве.