Тихановская обсудила с президентом Финляндии кризис в Беларуси 9 3.03.2021, 12:55

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Фото: gettyImages

Она подчеркнула, что белорусские протестующие добиваются новых выборов.

Экс-кандидат в президента Беларуси Светлана Тихановская обсудила с президентом Финляндии Саули Ниинисте политический кризис в Беларуси и возможности международного посредничества в деле его урегулирования. "В Хельсинки Светлана Тихановская впервые встретилась с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Они обсудили продолжающийся кризис в Беларуси и потенциальные переговоры при международном посредничестве на площадке ОБСЕ - с возможным участием других государственных институций", - сообщила пресс-служба Тихановской в среду, 3 марта, сообщает "Немецкая волна".

Согласно сообщению, Тихановская на переговорах, прошедших накануне, подчеркнула, что участники протестов в Беларуси добиваются проведения уже в нынешнем году новых свободных и справедливых выборов под международным наблюдением. Светлана Тихановская также обсудила с Ниинисте "будущее отношений между двумя странами и потенциальное сотрудничество", при этом президент Финляндии "выразил поддержку Тихановской в поиске решения кризиса через переговоры", - добавили в пресс-службе.

Тихановская находится в Финляндии с визитом 1- 4 марта. В ее графике также встречи с премьер-министром этой страны Санной Марин, министром иностранных дел Пеккой Хаависто и другими членами правительства, а также с почетным председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илккой Канерва.

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