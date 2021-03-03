В небе над Северным полюсом ученые впервые зафиксировали шторм из плазмы 1 3.03.2021, 13:01

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Изображение: Qing-He Zhang, Shandong University

Космос может вызвать экстремальные погодные условия, которые влияют на жизнь на Земле.

Впервые ураган из плазмы был обнаружен в верхних слоях атмосферы Земли. Спутники зафиксировали огромный поток плазмы высоко в магнитосфере, сообщает nv.ua.

Хотя физики никогда раньше не видели ничего подобного, обнаружение этого потока предполагает, что космические ураганы могут быть обычным явлением на нашей планете.

«До сих пор не было уверенности в существовании ураганов из космической плазмы, поэтому доказать это с помощью такого поразительного наблюдения невероятно», — сказал физик Майк Локвуд из Университета Рединга в Великобритании.

Ураганы в нижних слоях атмосферы Земли — обычное явление: мощные вращающиеся погодные системы вокруг относительно спокойного центра, сопровождаемые сильными ветрами и проливным дождем, которые могут нанести огромный ущерб за очень короткое время.

Они не редкость и для других тел: в частности, Юпитер и Сатурн — чрезвычайно бурные места, не говоря уже о бурлящих плазменных торнадо глубоко в атмосфере Солнца.

Новая работа показывает, что космические ураганы не отличаются от своих собратьев в нижних слоях атмосферы.

Ураган был 20 августа 2014 года и выявлен в ходе ретроспективного анализа, проведенного Шаньдунским университетом в Китае. Согласно данным, ураган возник над Северным полюсом, его диаметр достиг 1000 километров (621 миль).

Он развивался на высоте от 110 до 860 км и состоял из плазмы с множеством спиральных рукавов, вращающихся против часовой стрелки со скоростью до 2100 метров в секунду. Однако центр был почти неподвижен, как при ураганах на малых высотах.

В отличие от других ураганов, космический ураган направил электроны в ионосферу. Это произвело ошеломляющий эффект: огромное полярное сияние в форме циклона под ураганом. Все это длилось почти восемь часов.

Дождь заряженных частиц в ионосферу от солнечного ветра — это то, что обычно вызывает светящиеся зеленые полярные сияния на более высоких широтах Земли, но солнечные условия в то время были относительно спокойными. Поэтому команда обратилась к моделированию, чтобы определить, что вызвало плазменный шум.

«Тропические штормы связаны с огромным количеством энергии, и эти космические ураганы должны быть вызваны необычно большой и быстрой передачей энергии солнечного ветра и заряженных частиц в верхние слои атмосферы Земли», — пояснил Локвуд.

Команда смоделировала этот процесс и обнаружила, что пересоединяющееся межпланетное магнитное поле может создавать особенности, которые они наблюдали в космическом урагане, даже при слабом солнечном ветре. Фактически, слабый солнечный ветер может быть ключевым — он обеспечивает более эффективное магнитное пересоединение.

Это также означает, что такие штормы могут быть довольно частым явлением.

«Плазма и магнитные поля в атмосфере планет существуют по всей Вселенной, поэтому результаты показывают, что космические ураганы должны быть широко распространенным явлением», — сказал Локвуд.

Это также показывает, что даже когда геомагнитные условия относительно спокойны, космос может вызвать экстремальные погодные условия, которые могут повлиять на жизнь на Земле и в небе над ней.