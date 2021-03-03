Доклад аналитического центра: Россия может потерять 50% нефтегазовых доходов 3.03.2021, 13:28

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Обвал произойдет довольно быстро.

Вскоре страны, экономика которых зависит от ископаемого топлива, столкнутся с большим падением доходов от нефти и газа. Доходы могут упасть на 51% в результате низкоуглеродного перехода в следующие два десятилетия. Об этом свидетельствуют данные доклада аналитического центра Carbon Tracker, сообщает sprotyv.info.

Агентство проанализировало возможность падения доходов в 40 странах с наибольшей фискальной зависимостью от нефтегазовых доходов. Доходы государства будут на $9 трлн ниже в течение следующих двух десятилетий при развитии низкоуглеродного сценария. И большая часть этого снижения будет вызвана низкими ценами, а не меньшим объемом добычи углеводородов.

Нефтегазовые среднегодовые доходы России за 20 лет упадут на 47% по сравнению с 2015–2019 гг., в тот период они составляли $120 млрд в год. Получается, что российский бюджет будет недополучать ежегодно порядка $56,5 млрд. Поначалу это будет не сильно заметно, но, чем сильнее будут снижаться углеродная зависимость и мировое потребление углеводородов, тем шире будет прореха в российском бюджете.

Авторы доклада считают, что добыча углеводородов в сценарии устойчивого развития сократится на 28% — с 52 млн до 38 млн баррелей в сутки. При этом почти у всех крупных 20 госкомпаний (таких, как «Газпром» и «Роснефть») так много новых проектов, что при их реализации добыча превысит спрос. Тут хочется вспомнить в очередной раз «Восток Ойл», чьи невиданные запасы могут оказаться в конечном счете ненужными миру в заявленном объеме, а сам проект — неокупаемым.

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