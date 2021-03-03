Политолог: Лукашенко нужно отдать на откуп белорусским гражданам, чтоб они сами с ним разобрались 7 3.03.2021, 13:47

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фото: Наша Нива

Есть вещи, которые белорусы тирану никогда не простят.

Об этом в интервью изданию ukraina.ru заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

— Андрей Суздальцев выразил мнение, что, если в конце марта вновь вспыхнут протесты, для Москвы это будет поводом спросить Лукашенко: «а где же реформы?!», и что для Лукашенко это будет означать уход из власти. Насколько это реально?

— Все зависит от того, насколько масштабными будут эти протесты. Понятно, что общество не смирилось с тем, что Лукашенко остается руководителем страны.

Общество не воспринимает его таковым. Он устроил в стране геноцид, он причастен к массовым репрессиям, к убийству нескольких политиков и рядовых граждан, погибших в августе-сентябре в результате его приказов. Плюс несколько тысяч человек пострадали от насилия. Беларусь не знала такого со времен войны. Современные жители Беларуси ему этого никогда не простят, он для них диктатор, неспособный к переговорам.

Лукашенко рассчитывает, что за его нахождение у власти будет платить Москва. Раз Москва признала его, то она будет и дальше подбрасывать ему какую-то копеечку, взамен получая оскорбления в адрес России. Сейчас Лукашенко ведет себя деликатно, но пройдет какое-то время, и он снова перейдет к публичным оскорблениям, как это не раз было.

— Что же Москве в этой ситуации следует предпринять?

— В идеале Россия вообще не должна вмешиваться в эти процессы. Она должна отдать Лукашенко на откуп белорусским гражданам, чтоб они сами с ним разобрались. Перестать давать деньги, перестать с ним общаться, игнорировать его, тихо наблюдать за процессами, которые происходят в Беларуси. Белорусское общество достаточно мудрое, чтобы разобраться со своими проблемами.

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