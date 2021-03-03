В Польше зафиксирован максимум заражений COVID-19 с конца ноября 2020 года 2 3.03.2021, 13:55

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Фото: NurPhoto

В Министерстве здравоохранение сообщили о 15 698 новых больных.

В Польше прирост заражений коронавируса за минувшие сутки оказался самым высоким с конца ноября, сообщает RMF24.

В Министерстве здравоохранение 3 марта сообщили о 15 698 новых больных. Это самый большой показатель с 27 ноября.

Журналисты отмечают, что данные среды является достаточно надежным маркером развития ситуации, потому что на этой статистике уже не отображается влияние выходных дней. Именно на среду, четверг и пятницу приходятся самые высокие показатели, если сравнить статистику за любой неделю.

Последние три недели наблюдается тенденция к новой волне: в позапрошлую среду показатель составлял около 8700, в прошлую среду - уже 12 146, всего с 7 января, теперь - 15698.

Умерли за минувшие сутки 309 пациентов.

В больницах находятся более 15 000 коронавирусных больных, из них 1583 - в реанимации.

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