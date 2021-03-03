«Квартира с флагом стоически держалась»: как смелый белорус «поставил на уши» лукашистов 4 3.03.2021, 14:20

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Житель «Пирса» вывесил на балконе национальный флаг — и «тараканы» забегали, не зная, что делать.

Со вчерашнего вечера в Сети обсуждают не совсем обычные события в жилом квартале «Пирс» под Минском: один из жильцов повесил на балконе БЧБ-флаг, когда возле дома появились неизвестные, флаг он не снял, дверь открывать отказался, а через некоторое время к дому подъехал эвакуатор и увез автомобиль жильца. Сегодня утром снимать флаг приехала уже автовышка, но в итоге хозяин квартиры сделал это сам.

Один из жителей квартала «Пирс» рассказал tut.by, что флаги в тот вечер вывешивали не только в этой квартире. Но откуда-то появилась информация о визите неизвестных, и люди символику сняли.

— Одна эта квартира стоически держалась, — рассказывает нам очевидец вчерашних событий. — Неизвестные туда так и не попали, дежурили под окнами в машине. Там же был наш участковый. Жильцы им двери не открывали. В районе десяти вечера приехал эвакуатор. Жители квартала, человек 30−40, вышли во двор, некоторые просто в ночнушках выбежали. На вопросы о том, что происходит, никто ответить не мог… Нас всех снимали на камеры встроенные. Ну и мы их в ответ на телефоны.

Еще одна жительница квартала рассказала, что машину в итоге забрали в 23.44. Автомобиль стоял на парковочном месте, принадлежащем владельцам квартиры с флагом.

— Мы позвонили в милицию, сообщили, что сотрудники ДПС не представились, у них были перевернуты жетоны, но на вызов никто не отреагировал.

Журналистам удалось пообщаться с жильцом той самой квартиры, который представился Ильей. Он рассказал, что около семи часов вечера вчера во двор приехали какие-то люди. Хозяин квартиры вышел на балкон. Снизу какие-то неизвестные начали кричать: «Молодой человек с третьего этажа, выйдите поговорить. Это вы вывесили флаг?»

— Я ответил, что флаг вывесил я. Они спросили, знаю ли я, что нарушаю какой-то там закон. Я не стал отрицать и сказал, чтобы составляли протокол, вызывали повесткой. Я приду и отвечу на все вопросы, дам любые пояснения. Они на это ответили: «Мы вас поняли», и все. Никаких действий больше не предпринимали. Часа четыре сидели в машине возле подъезда. Потом приехал эвакуатор, погрузили машину и увезли ее.

Утром в тамбуре, где находится квартира Ильи, отключили свет и начали стучать в дверь.

— Я спрашиваю, кто стучит — не отвечают. Подозреваю, что милиция. Ключевой момент во всем этом — я никаких требований не слышал, только предложения выйти, проехать в отделение поговорить. Я логично отказался. А дальше у нас было немое противостояние — ни от них требований, ни от меня.

Только после того, как во двор пригнали автовышку, Илья снял флаг.

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