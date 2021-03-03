«Ъ»: В Беларуси идет борьба за власть, положение Лукашенко крайне сложное 1 3.03.2021, 15:13

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фото: ТАСС

Узурпатор оказался зажат между собственными протестами и единственным не очень дружелюбным «союзником».

Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает положение Александра Лукашенко крайне сложным.

Александр Лукашенко спустя неделю раскрыл детали своих переговоров с Владимиром Путиным в Сочи. Для начала правитель Беларуси назвал «выдумками» на 70% все то, что было сказано на сей счет до сегодняшнего дня. В связи с этим неизбежно возникает вопрос: зачем тогда нужна была эта пауза? Почему бы тогда сразу не проинформировать общественность, дабы пресечь кривотолки? Ответ на самом деле понятен: непросто все в отношениях двух стран, да и не только в них одних.

Как бы то ни было, из многочисленных витиеватых фраз можно вычленить сразу несколько важных тезисов. Первое: никакого слияния России и Беларуси не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Второе: президентские выборы пройдут уже в следующем году. То есть, теоретически его уход от власти не за горами. И третье: возможно участие «Газпрома» в модернизации «Гродно Азота». Это значит, что Лукашенко готов начать большой торг за приватизацию. Есть версия, что Россия более не намерена финансировать белорусскую экономику просто так. Союзник просит взамен активы. Что это значит, понять не сложно — то же поглощение, только называется красивым словом «приватизация».

Подобное крайне неприятно. Лукашенко оказался зажат между собственными протестами и единственным не очень дружелюбным союзником, который так и норовит тебя присоединить или поглотить. Даже не понятно, что хуже — первое или второе. Александр Григорьевич традиционно пытается смягчить удар, лавирует. Вот и про военную базу вспомнил, которую обещал чуть ли не 10 лет назад.

Однако дальше начинается самое интересное. На этом фоне в так называемой официальной Беларуси — в элитах — явно началась борьба за власть. Конечно, утверждать здесь ничего нельзя, но это заметно по косвенным признакам. В частности, диктатор отправил в опалу собственного сына — Виктор Лукашенко уволен с должности помощника президента, правда, с присвоением звания генерал-майора запаса. Как говорят в народе, отправлен с глаз долой.

История классическая для подобных режимов.

Старший сын — это не родственник. Это, с одной стороны, наследник, а с другой, человек, неотделимый от фамилии. Вполне возможно, что Виктор Александрович совсем не в восторге от перспективы отвечать за грехи отца. И, как это принято, вокруг таких фигур концентрируются интриганы-царедворцы. Слухи о расколе в правящей семье ходят давно.

Тем временем на дворе уже весна, и большая белорусская интрига возвращается.

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