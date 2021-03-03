Так все же не Ухань, а центр «Вектор» под Новосибирском? Александр Немец, kasparov.ru

3.03.2021, 15:44

фото: adobe_stock

Под подозрением оказалась вся версия изначального возникновения коронавируса в Китае.

22 февраля Америка отметила печальный рубеж: число умерших с диагностированным коронавирусом в стране достигло 500 тысяч человек. Президент Байден провел траурную церемонию на лужайке перед Белым Домом. Были приспущены флаги, одновременно зажглись 500 тысяч свечей.

Далеко не во всех случаях коронавирус был главной причиной смерти. В то же время реальное число американцев, умерших на тот момент "с коронавирусом", составило, по разным оценкам (например, в лондонском еженедельнике The Economist от 27 февраля), от 600 тысяч до 620 тысяч человек. Ведь многие лица старше 65 лет (включая моих близких родственников) уклонились от проверки: "Заберут в госпиталь и там залечат до смерти!" Некоторые из "уклонистов" умерли, так и не добравшись до госпиталя.

Но не все так грустно. В результате массовой вакцинации число умерших "с коронавирусом" в Америке упало с 3000 в день в январе до менее 2000 в день к концу февраля. Ожидается, что в марте эта цифра упадет до 1500 в день или ниже. Как сказал президент Байден, "Возможно, мы встретим Рождество в нормальной обстановке (уже без коронавируса)".

Человеческие потери дополнительно вырастут (лучше даже не оценивать), а экономические потери Америки за 2020–21 годы явно превзойдут 6 триллионов долларов, считая недополученный ВВП и намного выросший госдолг.

Но что же послужило источником коронавируса? До сих пор считалось, что пандемия началась в Ухане. В конце января 2021 года в Ухань прибыла группа экспертов ВОЗ, чтобы выяснить подробности. Первые результаты появились уже к 9 февраля.

Питер Дасзак (Peter Daszak; британец, один из видных мировых зоологов, президент EcoHealth Alliance), работающий в составе группы "расследователей" ВОЗ в Ухане, рассказал 9 февраля корреспонденту CNN о главном результате работы Группы: "Вероятность утечки вируса из какой-либо уханьской лаборатории крайне низка".

Одновременно, работающий в составе Группы ВОЗ эксперт-вирусолог Питер Бен Ембарек (Peter Ben Embarek) заявил: "Теорию относительно утечки вируса из некой уханьской лаборатории придется отбросить".

Также Группа ВОЗ отбросила гипотезу, что вирус "перескочил" на человека с летучей мыши, поскольку "резервуара" (большого количества) летучих мышей в Ухане в конце 2019 года не было. Возможно, вирус "перескочил" на человека с какого-то другого животного. А возможно (по мнению Группы), источником вируса послужила "холодная" (замороженная) пища животного происхождения, доставленная на рынок в Ухане из какой-то китайской провинции. Или из-за границы.

Помимо YouTube, я отслеживал работу группы по нашим местным китайским газетам, в частности Минчжоу Шибао (Миннесота Таймс). Оказывается, с первых дней пребывания в Ухане Питер Дасзак и другие эксперты Группы ВОЗ, что называется, "не вылезали" из Уханьского института вирусологии Академии Наук Китая (основанного в 1956 году).

Но ведь именно этот Уханьский институт вирусологии был главным объектом "мирового подозрения" с января по июнь 2020 года! Считалось, что именно из него произошла первичная утечка коронавируса, да прямо на "мокрый рынок", где торгуют свежими морепродуктами и всякой экзотической живностью. Тысячи громовых статей насчет этого Института и других китайских "вирусных" лабораторий хлынули в Интернет.

Очевидно, ничего этого в реальности не было. И теперь под подозрением оказалась вся версия "изначального" возникновения коронавируса в Ухане (на мелких животных далеко не уедешь). Так где он возник?

Для ответа на этот вопрос, я полагаю, следует послать группу "расследователей" ВОЗ в Новосибирск, в Центр Вирусологии "Вектор" в Кольцово, в южном пригороде Новосибирска. Не оттуда ли, пардон, "ноги растут»?

Посмотрите YouTube-ролик, всего 2 минуты 16 секунд.

В одном из корпусов Центра Вирусологии "Вектор" в наукограде Кольцово произошел "хлопок газа", вспыхнул пожар на площади около 30 квадратных метров, один сотрудник госпитализирован с ожогами. Уже через полчаса после инцидента подъехали 13 пожарных машин и все быстро ликвидировали. Сразу же после "ликвидации" выступил мэр наукограда Кольцово Николай Красников. Он заявил: "Хотя в Центре "Вектор" хранятся опасные вирусы, но никакой опасности для них не возникло. Биологических выбросов не было, могу заявить это с полной ответственностью. Все руководство Института на месте. Они отрабатывают по полной".

Словом, все хорошо, прекрасная маркиза.

Еще одно, более подробное сообщение с комментарием, на этот раз из Киева, появилось на следующий день:

Гость студии, врач медицинского центра службы чрезвычайных ситуаций (Киева) Евгения Менжулина указала, что "в советское (а может быть, и путинское) время в Центре "Вектор", основанном в 1974 году, шла разработка бактериологического оружия и "Вектор" — одно из двух мест на планете, где имеется коллекция вирусов оспы (второй в Америке); много в "Векторе" и всяких других очень опасных вирусов. Как это может сказаться на Украине? Скоро увидим".

Как в воду глядела врач Менжулина — весь мир увидел пандемию.

А в общем, подставьте в поисковое окошко YouTube сочетание "Кольцово Новосибирск коронавирус" и получите десятки занятных официальных сообщений, в частности, датируемых мартом — апрелем 2020 года, о том, что "Центр "Вектор" находится на передовом рубеже борьбы с коронавирусом и вносит посильный вклад в решение мировой проблемы".

Например, мэр наукограда Кольцово Николай Красников заявил 31 марта в интервью: "Вектор первый в России успешно разработал систему тестирования КОВИД-19".

Быстро разработали, всего за два месяца, в феврале — марте 2020 года. Или же разработки начались еще в октябре 2019 года, когда во многих восточных областях РФ, вплоть до Поволжья, началась эпидемия "внебольничной пневмонии"?

Теперь войдите в YouTube с комбинацией "Koltsovo Novosibirsk September 2019". Снова многие десятки интересных сообщений, теперь уже западных СМИ, включая важное сообщение агентства Reuters. Оказывается, мощная вспышка коронавируса в Северной Италии в феврале — марте 2020 года имела своим источником вовсе не Китай, а, скорее всего, именно Россию!

Добавлю, что до конца 2020 года Ухань был связан с Россией 12 регулярными ежесуточными авиарейсами. Во все стороны поползло из Новосибирска...

Теперь не исключено, что к "четырем пунктам", по которым Администрация Байдена готовит санкции для путинского режима, добавится и пятый: "за коронавирус".

Александр Немец, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».