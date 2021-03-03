Глава МИД Украины рассказал о санкциях против белорусского режима 1 3.03.2021, 18:17

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Дмитрий Кулеба

Киев сделает механизм принятия ограничительных мер более гибким.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил намерение Киева присоединиться к европейским санкциям против граждан Беларуси, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и репрессии против участников протестов, сообщает «Радыё «Свабода».

«У нас очень сложный механизм введения санкций. Мы теперь разрабатываем изменения в законодательство, чтобы сделать этот механизм более гибким», — сообщил он.

По словам главы МИД, соответствующая процедура уже начата, но этап, на котором она находится, Кулеба не смог уточнить.

Он сказал, что пока не видел обращения, которое направил Белорусский фонд спортивной солидарности в госструктуры Украины о введении персональных санкций.

«Теоретически и практически это может быть присоединение Украины к санкциям Евросоюза. Пока это все, что я могу сказать», — добавил он.

Ранее в ответе на запрос «Радыё «Свабода» украинский МИД сообщал о начале процедуры введения санкций против причастных к фальсификациям выборов в Беларуси и насилию над демонстрантами.

Теперь, согласно украинскому законодательству, санкции в отношении иностранных граждан принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Они вступают в силу после выдачи соответствующего указа главы государства об утверждении решения Совета национальной безопасности.

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