Курс биткоина вновь рванул вверх 5 3.03.2021, 17:34

В ходе торговой сессии криптовалюта выросла на 10,54%.

Курс биткоина в среду, 3 марта, в ходе торговой сессии вырос на 10,54%, достигнув отметки в 52,57 тысяч долларов. Криптовалюта подскочила в цене более чем на 10%, свидетельствуют данные портала CoinDesk, пишет korrespondent.net

До этого на прошлой неделе курс биткоина обвалился до уровней около 45 тысяч долларов.

Как сообщалось ранее, основатель Microsoft Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки биткоинов. Он опасается того, что подобными вещами занимаются люди, у которых нет больших накоплений.

Также добавим, что филиппинская криптобиржа PDAX попросила пользователей вернуть биткоины, которые были проданы по цене шесть тысяч долларов из-за технического сбоя.

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