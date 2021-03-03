Гарри Погоняйло — властям: За вами по каждому вашему следу идет народ Беларуси 3 3.03.2021, 17:52

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Гарри Погоняйло

Миллионы патриотически настроенных людей вдохновляются приходом весны, Днем Воли и ожиданием близкой Победы.

В настоящее время не вижу смысла возвращаться к истокам кризиса, начало которому было положено еще в ноябре 1996 года печально известным референдумом. По его результатам, отринув принципы разделения властей, верховенства права, Александром Лукашенко и его окружением был введен в Беларуси абсолютистский режим, пишет председатель юридической комиссии РП ОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» Гарри Погоняйло для сайта naviny.by.

Установленная система власти и порядок ее осуществления исключили все возможности проведения в стране открытых и честных выборов. Сформированные исполнительной властью избирательные комиссии, вплоть до Центральной, состояли в основном из зависимых и послушных и выдавали соответственно заранее установленные так называемыми «организаторами выборов» результаты голосования, истинность которых проверить было невозможно.

Критика подобных квази-выборов со стороны национальных и международных наблюдателей (за исключением делегированных из стран СНГ) властями не воспринималась, а «избранные» (назначенные) таким образом «представители народа» приобретали легальный статус.

В избирательной же кампании лета 2020 года все пошло не по задуманному сценарию. Предчувствуя серьезную опасность и угрозу своему существованию, власть загодя опрокинула на своих избирателей жесточайшие репрессии, размах которых потряс весь цивилизованный мир. Их описание, масштабы и последствия не цель данного исследования. Они уже на столах многих специалистов, которые продолжают собирать, документально закреплять доказательства совершенных преступлений для последующей не только исторической, но и юридической оценки произошедшего, для установления истины и наказания виновных, для реабилитации жертв и восстановления справедливости.

Меня же в данном случае обратиться к читателям побудили весьма нехарактерные и неожиданные действия со стороны Конституционного суда Республики Беларусь, который на сегодняшний день возглавляет Петр Миклашевич.

На самом пике возникших волнений, охвативших всю страну, все возрастные и социальные слои населения — обманутых избирателей, испытавших настоящий шок от увиденного, прочитанного, услышанного, от тысяч граждан, которые сами стали жертвами насилия со стороны, откровенно говоря, озверевших сотрудников так называемых органов охраны правопорядка, Конституционный суд по собственной инициативе «разродился» необычным актом. 25 августа 2020 года при полном составе судей он выразил свою конституционно-правовую позицию по защите конституционного строя.

Лично мне трудно объяснить мотивы, которыми судьи руководствовались, принимая данный акт.

Ссылки на ст. 116 Конституции и на ст. 6 Кодекса о судоустройстве и статусе судей, а также на ст.ст. 44, 45 закона «О конституционном судопроизводстве» носят формальный, процедурный характер. Между тем Конституционный суд в своем документе в лаконичной форме изложил видение ситуации и разъяснил гражданам, всем ветвям власти, должностным лицам, что «для защиты конституционных прав граждан в избирательном процессе в Республике Беларусь как демократическом государстве установлены юридические процедуры, в том числе для реализации права на судебную защиту».

Развивая эту важнейшую позицию Конституционного суда, его редседатель Петр Миклашевич в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» за 25 августа отметил: «В соответствии с избирательным законодательством определены два органа, которые правомочны рассматривать вопросы, связанные с оспариванием итогов выборов, признанием их недействительными… Это Центральная избирательная комиссия и Верховный суд».

В этой связи по отношению к судам хочу сослаться на то, что Конституционный суд в своих решениях последовательно и принципиально не раз отмечал универсальный и фундаментальный характер права на судебную защиту, закрепленного в ст .60 Конституции. Это право обеспечивает один из основополагающих принципов нашего государства и незыблемость его конституционного строя — верховенство права.

Конституционный суд является одним из важнейших механизмов сдержек и противовесов. И в столь важный и трагический момент для судьбы государства, миллионов его граждан, выступая арбитром в политическом противостоянии, он для обеспечения мира и согласия в обществе в изданном акте прямо и однозначно указал на необходимость следовать предписаниям Конституции и избирательным законам.

Весьма примечательно, что Конституционный суд сделал это именно тогда, когда накануне, 24 августа 2020 года, судьи Верховного суда И.В. Лазовикова, А.Г. Терех, И.Г. Мильто в нарушение конституционного права на судебную защиту отказали в возбуждении гражданских дел по жалобам кандидатов в президенты Республики Беларусь ввиду… неподведомственности (п. 1 ст. 245 ГПК). В то время как, согласно ст. 79 Избирательного кодекса, прямо установлено, что «решение Центральной комиссии может быть обжаловано в Верховный суд Республики Беларусь в течение 10 дней». Право подать жалобу о признании выборов недействительными принадлежит кандидатам в президенты Республики Беларусь.

Таким образом, один из установленных законом субъектов по оспариванию итогов выборов, признанию их недействительными отказал заинтересованным лицам в их праве на правосудие.

По данному поводу приходит на память ныне действующая еще норма Кодекса Наполеона (Франция): «Судья, который отказывается судить под предлогом молчания (silence), темноты или недостаточности закона, может подлежать преследованию по обвинению в отказе в правосудии».

Подобное закреплено и в нашем Гражданском процессуальном кодексе. Так, в ч. 4 ст. 6 указано: «Не допускается отказ в судебной защите по мотивам отсутствия, неполноты, противоречивости, неясности нормативного акта».

Осознавали ли судьи Верховного суда, что выносят заведомо неправосудные постановления по жалобам кандидатов в президенты? Думаю, да, но действовали вопреки предписаниям и Конституции, и законов. Очевидно, надеялись и продолжают надеяться на обещанную негласную защиту того, кто силовым образом удерживает власть, от уголовного преследования по ст. 392 УК (за вынесение заведомо неправосудного судебного акта) с перспективой наказания до 10 лет лишения свободы.

Знала ли госпожа Ермошина — «главный юрист и специалист» в системе избирательного законодательства — и иже с нею, готовившие незаконную инаугурацию нелегитимного президента, что процедура судебного обжалования, признания выборов 9 августа 2020 года недействительными, не состоялась? Утверждаю: очень даже знала, так как суд при рассмотрении подобных дел в обязательном порядке пригласил бы представителей Центральной комиссии на судебные заседания и направил бы в комиссию принятые по жалобам решения. Но этого не случилось.

Для меня, профессионального юриста, остается один неразрешенный до настоящего времени вопрос: по какой причине в отлаженном в целом механизме установленной в Беларуси власти тихие, безропотные, раболепствующие судьи Конституционного суда допустили «сбой», пошли не в ногу с другими представителями власти?

Что я имею в виду? Несмотря на то, что миллионы избирателей не согласились с объявленным результатом выборов, а Центральная комиссия не смогла предоставить вразумительных объяснений и доказательств того, что более 80% избирателей проголосовали за Лукашенко, все ветви власти подобострастно признали его победителем. Но для признания его избранным, для проведения инаугурации и вступления в должность президента в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом должны быть проведены обязательные процедуры юридической проверки законности избрания кандидата в президенты.

Проигравшие претенденты на самую высокую должность в соответствии с установленным порядком имеют право оспорить объявленные результаты выборов, подав первоначально жалобы в Центральную комиссию, а после ее решения о признании жалоб необоснованными обратиться в Верховный суд. Решением Верховного суда по жалобам кандидатов о признании выборов недействительными завершается избирательная процедура.

И только тогда, когда точка в этом споре поставлена, Центральная комиссия и иные государственные структуры приступают к подготовке и проведению инаугурации вновь избранного президента, который после принятия присяги вступает в должность (ст. 83 Конституции).

Именно такой порядок и был подтвержден актом Конституционного суда 25 августа 2020 года. К сожалению, он был абсолютно необоснованно проигнорирован.

Хочу обратить внимание на такой неоспоримый факт, как существование вышеназванного конституционно-правового акта, который по существу подтверждает нелегитимность «самопровозглашенного» правителя со всеми вытекающими последствиями.

Все изданные (принятые) им декреты, указы, распоряжения, подписанные законы и т.п., то есть акты о формировании правительства, назначении на должности и освобождении с должностей судей, иных должностных лиц, входящих в его кадровый реестр, на мой взгляд, являются юридически ничтожными.

В заключение хочу сказать следующее. Господа власть имущие! Продолжайте разваливать государство, танцевать на костях ваших безвинных жертв, тешьте себя иллюзией безнаказанности, но помните: за вами по выжженному полю, по каждому вашему следу идет народ Беларуси.

Всех не пересажаете, не перебьете, не заставите молчать. Миллионы патриотически настроенных людей вдохновляются приходом весны, Днем Воли и ожиданием близкой Победы. Бог любит Беларусь и наш народ.

Жыве Беларусь!

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