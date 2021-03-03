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Жевательные конфеты «Мамба», которые продают в Беларуси, опасны

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  • 3.03.2021, 19:20
  • 2,826
Жевательные конфеты «Мамба», которые продают в Беларуси, опасны
иллюстрационное Фото:
ervegan.com

В некоторых сортах этих конфет нашли небезопасные подсластители.

Если вы уже купили или собираетесь купить жевательные конфеты «МАМВА КОЛА & ФРУКТЫ”, внимательно читайте этикеткпи. Некоторые виды этих конфет запрещены в Беларуси с 4 марта. Конфеты признаны опасными – в них содержится подсластитель Е420ii. Это сорбитовый сироп. По требованиям технических регламентов Таможенного союза, ввозить и продавать такое нельзя.

Конфеты МАМВА производятся в Германии, а импортирует их в Беларусь минское ООО «Альфа-Дистрибьюция». Запрещены с 4 марта мамбы со вкусом кола-ананас, кола-вишня, кола-лимон и кола-апельсин, сообщается в Реестре опасной продукции.

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