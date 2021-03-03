Оппозиция Армении не согласилась на досрочные выборы без отставки Пашиняна 2 3.03.2021, 19:28

Президент Армении призвал к переговорам о выходе из кризиса.

Оппозиция Армении ответила отказом на предложение премьер-министра страны Никола Пашиняна провести внеочередные парламентские выборы для урегулирования возникшего в стране конфликта. "Мы не согласны на их проведение в условиях нахождения Пашиняна у власти", - заявил в среду, 3 марта, кандидат оппозиции на пост премьер-министра Вазген Манукян перед участниками митинга на перекрытом манифестантами проспекте Баграмяна в Ереване, на котором расположены здания парламента и резиденции президента, передает DW.

По словам Манукяна, после отставки Пашиняна необходимо сформировать временное правительство и лишь затем назначить в течение года внеочередные выборы. "Мы увидели, как он с привлечением административного ресурса собрал митинг, привел 15 тысяч человек из областей, мы увидели, как он вел войну, и мы не хотим, чтобы он точно так же провел выборы", - добавил один из лидеров армянской оппозиции, глава объединившего 17 партий "Движения по спасению Родины".

СК Армении обвинил Манукяна в призывах к перевороту

Между тем член партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян сообщил, что Следственный комитет Армении обвинил Вазгена Манукяна в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя. "Вазген Манукян сегодня получил уведомление о том, что 20 февраля 2021 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 301 УК Армении, и он обвиняется по данной статье", - сообщил он на митинге оппозиции. 20 февраля на оппозиционной акции протеста Манукян призвал своих сторонников "быть готовыми к восстанию", если Никол Пашинян не уйдет в отставку под давлением мирных демонстраций.

Выступая в парламенте ранее 3 марта, Пашинян вновь заявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году, если парламентская оппозиция согласится с его условиями. "Выборы - средство восстановления общественной солидарности. И власти должны быть гарантом, что выборы пройдут справедливо и свободно. Я планирую встретиться с представителями парламентской оппозиции", - заявил он, отвечая на вопросы депутатов.

На митинге своих сторонников 1 марта Никол Пашинян заявил о намерении провести референдум о переходе от парламентской к "полупрезидентской" форме правления, а также внеочередные парламентские выборы. Он предложил парламентской оппозиции подписать документ, предполагающий, что в случае его отставки они не будут выдвигать своего кандидата. Оппозиция отвергла это предложение.

Президент Армении призвал к переговорам о выходе из кризиса

Внутриполитическая ситуация в Армении обострилась 25 февраля после заявления Генерального штаба Вооруженных сил страны с требованием отставки Пашиняна, уволившего замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Заявление Генштаба, где утверждается, что премьер отныне не в состоянии обеспечить безопасность страны, подписали около 40 генералов и высших офицеров армии. В ответ Пашинян заявил о военном перевороте и призвал сторонников выходить на улицы.

На следующий день в Ереване начались антиправительственные акции протеста, перед зданием парламента вырос палаточный городок, движение на прилегающем проспекте Баграмяна заблокировано. Президент Армении Армен Саркисян призвал политические силы в стране к терпимости и солидарности и выступил с предложением организовать обсуждение для поиска путей выхода из внутриполитического кризиса. Он отказался подписывать указ об освобождении от должности начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, которого добивается Пашинян. Проект указа об отставке Гаспаряна в корне противоречит Конституции страны, заявил президент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».