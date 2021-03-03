Гродненский музыкант Игорь Банцер объявил в суде сухую голодовку

Гродненский музыкант Игорь Банцер объявил в суде сухую голодовку2
- 3.03.2021, 20:04
- 1,256
На процесс он пришел с листом бумаги, на котором написал «Справедливости нет».
Гродненский музыкант Игорь Банцер в суде объявил сухую голодовку. Также он потребовал вести процесс по-белорусски и отказался от адвокатов, сообщает "Белсат".
Суд над Банцером начался 3 марта. Его обвиняют в хулиганстве (ч.3 ст. 339): ночью 5 сентября музыкант танцевал возле милицейского автомобиля. С 20 октября музыканта держат в Гродненской тюрьме.
На процесс Банцер пришёл с листом бумаги, на котором написал "Справедливости нет". Чтобы он не увидел поддержки, людям приказали спрятаться за дверью на лестнице перед тем, как завести подсудимого в зал.
Во время процесса Банцер пел песни и говорил: "Это не суд". Конвоиру он заявил: "Я тебя запомнил".
Игорь Банцер — известная личность в гродненском музыкальном и культурном андеграунде. Он автор провокационных перформансов. Во время правления Лукашенко музыканта задерживали, он неоднократно сидел за решеткой и голодал в знак протеста.