Коллективный иммунитет от коронавируса скоро может быть достигнут в ОАЭ 3.03.2021, 20:06

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Фото: Twitter

Уже 60% населения страны привито от COVID-19.

Объединенные Арабские Эмираты могут стать первой страной, в которой провели вакцинацию всего населения.

В настоящее время более 60% жителей ОАЭ получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19, сообщает научное издание Our World in Data

ОАЭ сейчас занимают вторую строчку после Израиля по темпам вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

"При целенаправленных усилиях правительства в борьбе с пандемией ОАЭ вскоре может стать первой страной, в которой провели вакцинацию всего населения, достигнув, таким образом, коллективного иммунитета", - сказал специалист по неотложной медицинской помощи в международной больнице Bareen Фуад ар-Рахаль.

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям в свою очередь написало в Twitter, что в настоящее время ОАЭ смогли предоставить более шести млн доз препарата от коронавируса. Вакцину смогли получить свыше 3,6 млн человек.

ОАЭ своевременно приняла все меры по борьбе с пандемией.

"Когда вакцины от COVID-19 прошли клинические испытания и были одобрены для использования, ОАЭ были одной из нескольких стран, которые запустили национальную вакцинационную программу", - пояснил аль-Рахаль.

Гражданам ОАЭ доступны четыре вакцины от коронавируса - российский препарат "Спутник V", вакцины китайской компании Sinopharm, американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTech, а также англо-шведской компании AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом.

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