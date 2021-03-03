Ученые: Вакцины Pfizer и AstraZeneca высокоэффективны для пожилых людей 1 3.03.2021, 21:20

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В предотвращении госпитализации людей старше 80 лет достаточно одного укола.

Вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca являются высокоэффективными в предотвращении госпитализации людей старше 80 лет. Для достижения результата достаточно одного укола.

Об этом сообщили ученые из Бристоля (Англия) со ссылкой на свое исследование, передает РБК со ссылкой на Sky News.

Исследователи из Бристоля обнаружили, что через 14 дней после введения одной дозы вакцины Pfizer она на 79,3% была эффективна в предотвращении развития симптомов у людей из этой возрастной группы.

Укол COVID-вакцины AstraZeneca показал эффективность 80,4%.

Исследование совпадает с отчетами органов здравоохранения Шотландии и Англии, опубликованным в феврале и в понедельник соответственно.

Адам Финн, профессор педиатрии в Университете Бристоля, сказал, что его команда применила другой подход, принимая во внимание меньшую географическую территорию и рассматривая пациентов гораздо подробнее.

Исследователи рассмотрели 446 вакцинированных пациентов старше 80 лет, которые попали в две больницы Бристоля в январе с заболеваниями нижних дыхательных путей.

Они изучали каждого пациента с момента появления симптомов, а не только с момента поступления их в больницу, и вместо того, чтобы полагаться на большие базы данных, они тщательно изучали все аспекты истории болезни каждого пациента.

"Мы обнаруживаем сходные результаты, но используем принципиально разные подходы, поэтому это обеспечивает уверенность в результатах в целом. Их (правительственные - ред.) результаты подтверждают наши, а наши подтверждают их. Все более существенны доказательства того, что одна доза любой вакцины имеет высокую защиту от госпитализации и серьезных заболеваний", - сказал Финн.

Исследование английского ведомства здравоохранения, опубликованное в понедельник, показало, что одна доза любой вакцины примерно на 80% эффективно предотвращает госпитализации людей в возрасте старше 70 лет - через три-четыре недели после одной дозы. Исследователи в Шотландии обнаружили, что через четыре недели после первой дозы любой вакцины они на 81% эффективнее предотвращали госпитализацию людей старше 80-х годов.

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