В Польше развернут временные больницы для борьбы с коронавирусом 3.03.2021, 23:04

Фото: PAP

В стране зарегистрировано больше 15 тысяч новых случаев COVID-19.

Польша планирует развернуть временные больницы в девяти воеводствах в связи с резким скачком заболеваемости населения коронавирусом. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский.

«Сегодня во время встречи правительственной группы по кризисному реагированию под председательством премьера Матеуша Моравецкого принято решение о развертывании временных больниц в девяти воеводствах, в частности в Поморском», - отметил Недзельский, обращая внимание на быстрое распространение третьей волны коронавируса, передает Польское радио.

За последние сутки в Польше зарегистрировано больше 15 тысяч новых коронавирусных инфекций. Скончались больше 300 человек. Поморское воеводство получит 10 млн защитных масок, а Варминско-Мазурское воеводство – 5 млн. Маски будут бесплатно распределены среди населения.

Глава ведомства здравоохранения подчеркнул, что правительство заботится о скорейшем возвращении учащихся к стационарному обучению в школах. Решение о возвращении старшеклассников к стационарному обучению может быть принято после Пасхальных праздников при условии бесперебойного проведения вакцинации против коронавируса среди учителей, а также снижения числа новых инфекций. Министерство здравоохранения также не исключает изменений в системе массовой вакцинации, в частности, применение одной дозы вакцины в отношении тех, кто переболел коронавирусом.

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