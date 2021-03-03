Роналду установил уникальное историческое достижение 3.03.2021, 23:22

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Португальский нападающий установил эпохальный рекорд в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду установил очередное историческое достижение в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Специи» (3:0), передает Eurosport.

36-летний Роналду забил один из трех мячей в матче и стал первым футболистом, который забивал более 20 раз в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейских лиг. Об этом сообщает твиттер статистического проекта Opta Paolo.

В сезоне-2020/21 Роналду забил 27 мячей и отдал три ассиста в 30 играх.

«Юве» победил «Специю» со счетом 3:0 и идет на третьем месте в Серии А. Отставание от «Интера» — семь очков.

Контракт футболиста со «старой синьорой» рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 60 млн евро.

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