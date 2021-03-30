Вакцины Pfizer и Moderna показали эффективность в 90% 30.03.2021, 7:35

1,078

Фото: Reuters

Исследование подчеркнуло важность получения обеих рекомендуемых доз вакцины.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал исследование, согласно которому вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna показали эффективность в 90%.

Об этом сообщает «Новое время».

«Исследование подчеркнуло важность получения обеих рекомендуемых доз вакцины для того, чтобы получить наибольший уровень защиты от COVID-19, особенно по мере того, как наши опасения по поводу вариантов обостряются», — заявил доктор Рошель Валенски.

Данные результаты были получены в результате исследования, в котором принял участие медицинский персонал в США, который начал прививаться зимой 2020 года.

После первой дозы вакцины риск заражения коронавирусом снижался на 80%, а после двух доз на 90%.

Регулятор США разрешил использовать вакцину Pfizer/BioNTech в конце декабря 2020 года для людей в возрасте от 16 лет.

Во время предварительных исследований вакцина производства немецкой биотехнологической компании BioNTech и американского фармгиганта Pfizer эффективна для 95% (94% — для людей от 65 лет). Две дозы вакцины вводят внутримышечно с интервалом в 21 день.

30 ноября 2020 года американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против коронавируса достигает 94,1%, а для предотвращения тяжелого течения болезни — 100%.

Американский медицинский регулятор FDA одобрил вакцину от коронавируса производства Moderna 19 декабря.

США лидируют в мире как по числу зараженных, так и по смертности от COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано более 31 млн случаев заражения коронавирусом, 562 тысячи человек умерли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».