Полный развал: что происходит на белорусских заводах 4 30.03.2021, 7:48

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Ситуация становится только хуже.

"МАЗ" делает всего 25 пять машин в сутки. Не потому, что больше не могут, пишет Telegram-канал "Минская семибоярщина". Просто только 25 покупают. Больше никто не берет. Почему? Потому что вместо современного и технологичного ставят устаревший могилевский двигатель. А он мало того, что ниже по всем показателям, так еще и на 150 тысяч евро дороже любого другого. Менять ничего не собираются. Говорят вопрос политический. Да и директору Иванковичу важнее на «всенародном собрании» выступить и прогнуться. Отсюда у предприятия и 400 миллионов валютной кредиторской задолженности.

"Амкодор" и Шакутин сидят в "глубокой яме" - счета арестованы. Думу думают, как выскочить из-под санкций, ускоренно меняют учредителей.

"БЕЛАЗ". Там директором стал бывший начальник цеха. Только и знает, что щелкать каблуками на Карла Маркса. Пархомчик, ставший министром – "продажный спец". Умел вертеться и продавать самосвалы. Но увы…

О ситуации на "кочановском Нафтане" без слез говорить невозможно. Новому директору некогда заниматься производством и модернизацией. Он с вольнодумием стачкомовцев борется.

Про "БМЗ", "Беларуськалий", "ГродноАзот" и другие флагманы мы писали. Ситуация схожая, становится только хуже.

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