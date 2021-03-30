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Армия Китая провела учения ударных вертолетов возле границы с Индией

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  • 30.03.2021, 7:58
Армия Китая провела учения ударных вертолетов возле границы с Индией

Видеофакт.

Армия Китая провела возле индийской границы, на самом высоком в мире Тибетском нагорье, боевые учения ударных вертолетов. В маневрах на высоте 4 000 метров приняли участие машины CAIC WZ-10, принятые на вооружение НОАК в феврале 2011 года, пишет «Фокус».

CAIC WZ-10 – вертолет классической схемы. Кабина вертолета бронирована, а корпус выполнен по технологии стелс. Максимальная скорость 300 км/ч, практический потолок 6400 м. Вооружен как 23-мм пушкой, так и ракетами воздух-земля и воздух-воздух.

В разработке машины приняло участие российское ОКБ «Камов».

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