Армия Китая провела учения ударных вертолетов возле границы с Индией 1 30.03.2021, 7:58

Видеофакт.

Армия Китая провела возле индийской границы, на самом высоком в мире Тибетском нагорье, боевые учения ударных вертолетов. В маневрах на высоте 4 000 метров приняли участие машины CAIC WZ-10, принятые на вооружение НОАК в феврале 2011 года, пишет «Фокус».

CAIC WZ-10 – вертолет классической схемы. Кабина вертолета бронирована, а корпус выполнен по технологии стелс. Максимальная скорость 300 км/ч, практический потолок 6400 м. Вооружен как 23-мм пушкой, так и ракетами воздух-земля и воздух-воздух.

В разработке машины приняло участие российское ОКБ «Камов».

PLA Tibet Military Command Ground Force Aviation Brigade's newly equipped attack helicopters conduct live fire drill at an altitude of 4,000m on the Tibetan plateau pic.twitter.com/Y2207BDpI2 — Eva 郑 عائشة (@evazhengll) March 28, 2021

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