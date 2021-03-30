Румынский политолог: Важнейший фактор для свержения режима — забастовки 1 30.03.2021, 8:16

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архивное фото: ТАСС

В свое время Чаушеску совершил ошибку, которая стоила ему власти.

Политолог Алина Мунджу-Пипиди последние годы работает в берлинской Школе управления Герти в Германии, пишет сайт «Радыё Свабода».

Во время румынской революции 1989 года Алине Мунджу-Пипиди было 25 лет. Незадолго до этого она окончила институт и работала доктором-психиатром. Революционные события полностью поменяли ее профессиональную и личную жизнь:

— Господин Чаушеску сделал большую ошибку — он организовал митинг в свою поддержку, но этот митинг повернулся против него. И всего за несколько часов много людей вышло на улицы, он должен был сесть в свой вертолет и убежать.

Это не произошло в течение одного дня — в западной части Румынии, в Тимишоаре, восстание шло уже неделю, они уже были свободны от коммунистов целую неделю, пока к этому не присоединилась остальная страна. Но это была чрезвычайная стратегическая ошибка господина Чаушеску — он собрал митинг, чтобы обвинить людей в Тимишоаре, назвать их предателями, а это большой риск — созвать на такой митинг людей в стране, где люди по много часов не имели электричества и где был ужасный недостаток пищи.

Алина Мунджу-Пипиди считает, что белорусам нужно обратить пристальное внимание на забастовки:

— Во-первых, опыт показывает, что для того, чтобы свергнуть режим, важнейший фактор — забастовки. Если это возможно, демонстрации должны сопровождаться стратегическими забастовками.

Подготовка к ним может занять много времени, если не все группы одинаково недовольны Лукашенко. Нужно договариваться с профсоюзами и с людьми, которые имеют возможность парализовать режим стратегическими забастовками. Бастовать нужно в более благоприятный момент. Я уверена, что такие благоприятные моменты появятся.

Вторая вещь: нужно готовиться к переходу власти. Это нужно подготовить очень хорошо. Опять же, я дам пример Эстонии. Когда люди пришли во власть, они уже имели тексты законов. Законы о том, как административно реорганизовать страну. О том, как перейти от громоздкой и сложной системы, которая угнетала людей, к простой административнойсистеме с ясными прозрачными правилами, которые понятны для людей.

Не ждите своего прихода во власть, чтобы это сделать. Делайте это сейчас — это задача для негосударственных организаций и аналитических центров. Это задача не для всех — у кого-то хорошо получается устраивать демонстрации, у кого-то забастовки, но какие-то люди в аналитических центрах умеют планировать, надо это делать.

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