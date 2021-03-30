Медики рассказали, какие продукты помогут бороться с усталостью весной 30.03.2021, 8:23

2,042

Необходимо пересмотреть рацион питания.

Медики перечислили продукты, которые помогают в борьбе с упадком сил в весенние месяцы. По информации Replyua.net, специалисты напомнили, что именно весной большинство людей жалуются на плохое настроение и хроническую усталость. Как подчеркнули эксперты, для борьбы с такими симптомами необходимо пересмотреть рацион питания и включить в него много продуктов с витаминами, глюкозой и клетчаткой, пишет replyua.net.

Лидирующие позиции в рейтинге самых популярных продуктов заняли фрукты с большим количеством аскорбиновой кислоты и флавоноидами — грейпфрут, мандарин, апельсин и лимон. Источниками полезных глюкозы, фруктозы и клетчатки, а также магния и кальция являются бананы. Это довольно тяжёлый фрукт, поэтому медики рекомендуют употреблять не больше 1 банана в день, и этого будет достаточно, чтобы организм получил необходимые вещества.

Тройку лидеров полезных весной продуктов замыкают куриные яйца. Они богаты холином, белком и железом. Благодаря употребление яиц можно существенно улучшить работу мозга. Кроме того, специалисты включили в рейтинг все орехи, которые улучшают эмоциональный фон и даже борются с депрессией. Этот продукт прекрасно подойдёт для перекусов во второй половине дня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».