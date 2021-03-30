Как выглядят судна, освободившие Суэцкий канал 1 30.03.2021, 8:57

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фото: EPA

Фотофакт.

Подводя итог операции по разблокированию Суэцкого канала, издание Jalopnik, перефразируя старую поговорку, написало: чтобы спасти контейнеровоз класса Golden, нужна целая деревня. В данном случае, "деревней" являются 18 буксиров и земснаряд, которые почти непрерывно работали на протяжении шести дней, пишет "Фокус".

Администрация Суэцкого канала (Suez Canal Authority, SCA) прислала к застрявшему контейнеровозу все буксиры, которые у нее были. Этого оказалось мало, поэтому она привлекла помощь со стороны. Помогла окончательному освобождению Ever Given и мать-природа в виде прилива.

Земснаряд Mashhour

Jalopnik назвало его "спасителем Суэца". Этот земснаряд с фрезерным рыхлителем способен перемещать 2000 кубометров песка в час.

Буксиры Port Said 1 и 2

Эти буксиры, эксплуатируемые компанией Svitzer Middle East, используются для работ в Порт-Саиде. При нормальных обстоятельствах они буксируют по 10 судов в день.

Буксир ALP Guard

Построенный в 2009 году, ALP Guard был одним из главных орудий, призванных помочь спасению Ever Given. Его тяговое усилие составляет 285 тонн, что делает его самым мощным буксирным судном в своем классе. На фото изображено, как он спокойно буксирует баржу Iron Lady в 2018 году, несмотря на сильный встречный ветер.

Буксир Carlo Magno

Этот зарегистрированный в Италии буксир прибыл на помощь через несколько дней после начала операции. И хотя Carlo Magno не такой мощный, как ALP Guard (его тяговое усилие 155 тонн), они часто работали в паре.

Буксиры Baraka I и Ezzat Adel

Буксир Baraka I был построен в 1993 году властями Суэцкого канала, он возглавил первые попытки SCA освободить Ever Given, работая вместе с более новым Ezzat Adel. Постоянное тяговое усилие этих буксиров составляет по 160 тонн.

Буксиры Salam 6, 7, 8 и 9

Salam – это группа высокоманевренных буксиров, развернутых SCA. Они не такие мощные, как многоцелевые Baraka I и Ezzat Adel, но недостаток индивидуальной буксировочной способности они компенсируют количеством и маневренностью, что делает их незаменимыми для использования в тесных гаванях. Согласно данным SCA, в их задачи входит спасение, тушение пожаров, швартовка и сопровождение крупных танкеров.

В освобождении Ever Given были задействованы еще девять буксиров: Moustafa Mahmoud, Abdel Hamid Youssef, Tahia Misr 1, Tahia Misr 2, Mosaed 2, Mosaed 3, Moshaeb, Basel 2, A Bahgat.

Это относительно небольшие суда с тяговым усилием от 40 до 70 тонн.

Напомним, суда через Суэцкий канал начали проходить в обоих направлениях с 20:00 по киевскому времени 29 марта.

Движение стало возможным, после того, как перегородившее канал судно Ever Given было снято с мели и отбуксировано в Большое Горькое озеро, через которое проходит канал. При движении сильный ветер частично развернул контейнеровоз, из-за чего он чуть снова не сел на мель. Стоящее на якоре судно проверят на морепригодность, прежде чем решить, сможет ли оно продолжать намеченный маршрут, сообщил оператор судна – тайваньская компания Evergreen Marine Corporation.

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