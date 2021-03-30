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Тайна за семью печатями: как Беларусь пострадала от коронавируса

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  • 30.03.2021, 9:03
  • 18,808
Тайна за семью печатями: как Беларусь пострадала от коронавируса

Чего так боятся белорусские власти?

По официальным данным, в Беларуси первый пациент с коронавирусом умер в ночь с 30 на 31 марта 2020-го. Подводя в рамках спецпроекта «Год с ковидом» промежуточные итоги пандемии, логично было бы начать с количества соотечественников, которых мы потеряли из-за новой болезни. Однако до сих пор нет даже приблизительного ответа на этот вопрос, пишет «Салiдарнасць».

Нет, конечно, есть данные Министерства здравоохранения. Но особого доверия они не вызывают.

Причиной для сомнений, в частности, является общая смертность в нашей стране за апрель-июнь 2020-го. Эту информацию официальная статистика тоже скрывала, но шило вылезло из мешка в статистике, опубликованной ООН. Прирост количества умерших за второй квартал по сравнению с аналогичным периодом 2019-го составил 5605 смертей! В июне смертность увеличилась почти в полтора раза!!!

Поясним, при чем тут общая смертность. С 2015 года в Беларуси ежегодно умирало примерно одинаковое количество человек. В 2019-м, к примеру, скончалось порядка 120 тысяч. И, если в 2020-м эта цифра существенно больше, то сразу возникнет вопрос: почему?

До прошлого года Национальный статистический комитет Беларуси публиковал ежегодную статистику четко. В начале каждого периода на сайте можно было увидеть данные за предыдущий: о количестве браков, разводов, новорожденных и умерших. Сведения за 2019-й Белстат опубликовал в январе 2020-го. Сколько скончалось в прошлом году – неизвестно до сих пор. Видимо, есть что скрывать.

Вернемся к известным нам данным за второй квартал 2020-го. Итак, избыточная смертность (та, что выше обычной) в апреле-июне равна 5605. Минздрав же сообщал, что за этот период в Беларуси умерли 398 пациентов «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией». В 14 раз меньше!

Бывший главный кардиолог Минздрава Александр Мрочек пояснил, что увеличение смертей списали не на коронавирус, а на другие причины (предположительно – болезни системы кровообращения) – поскольку власти Беларуси на тот момент бодро рапортовали, что справилась с ковидом, вовсю пропагандируя собственный уникальный путь борьбы с напастью: никаких локдаунов, изоляций и принудительного дистанцирования. Александр Лукашенко и вовсе заявлял: «Никто от коронавируса в нашей стране не умрет».

Так что и зачем прячет государство от своих граждан? Боится обрушить идеальную модель борьбы с ковидом? Посеять панику, показав правдивую летальность, связанную с пандемией? Но ведь количество смертей открыто называют в подавляющем большинстве стран мира.

По состоянию на 29 марта, по данным университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса умерло более 547 тысяч человек, в Великобритании – более 126 тысяч, в Италии – более 107 тысяч, в России – более 96 тысяч, в Германии – более 75 тысяч, в Польше – более 51 тысячи, в Украине – более 33 тысяч, в Литве (где население втрое меньше, чем в Беларуси) – более 3,5 тысяч человек.

В Штатах СМИ публикуют на обложках сотни тысяч имен сограждан, скончавшихся от коронавируса, стараясь максимально почтить память умерших. А в Беларуси (стране, победившей ковид) даже общая сухая цифра смертей за отчетный период становится тайной за семью печатями.


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